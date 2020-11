Sky Deutschland

Gelingt Schalke der erste Sieg nach 22 Pflichtspielen oder setzt es eine Blamage gegen einen Regionalligisten? Das Pokal-Nachholspiel Schweinfurt gegen Schalke am Dienstag exklusiv auf Sky

- Sky überträgt live und exklusiv aus der Gelsenkirchener Veltins-Arena am Donnerstag ab 16.15 Uhr auf Sky Sport 1 - Marcus Lindemann kommentiert die Partie und die Interviews führt Martin Groß - Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans auch mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live beim Pokalspiel dabei sein

Unterföhring, 2. November 2020 - Nach langem Hin und Her wird 53 Tage nach dem ursprünglich angesetzten Termin am morgigen Dienstag die Nachholpartie zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und Schalke 04 ausgetragen. Es ist die letzte ausstehende Begegnung der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. Aufgrund des getauschten Heimrechts wird das Spiel in der Gelsenkirchener Veltins-Arena stattfinden. Zuschauer sind wie bei allen Partien im November keine zugelassen. Sky überträgt die Pokalbegegnung live und exklusiv auf Sky Sport 1 ab 16.15 Uhr.

Seit dem 17. Januar und somit nunmehr seit 22 Ligaspielen ist Schalke 04 ohne Sieg und jetzt haben sie in der Nachholpartie gegen den Regionalligisten Schweinfurt die Chance auf ein Erfolgserlebnis, gerade rechtzeitig vor dem Krisenduell gegen die ebenfalls sieglosen Mainzer am Wochenende. Im Falle einer Blamage gegen den fränkischen Traditionsverein, die Corona bedingt noch in der Saison 2019/20 festhängen, würde sich die Krise bei Schalke weiter verschärfen.

Vor zwei Jahren standen sich beide Mannschaften bereits im Pokal gegenüber und die Knappen konnten diese Partie mit 2-0 gewinnen.

Das Spiel kommentiert Marcus Lindemann und Martin Groß führt die Interviews im Stadion. Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein Die Pokal-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive. Außerdem können Fußballfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Pokal-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

