Sky Ticket ab sofort auch auf Sony BRAVIA Android TVs verfügbar

Unterföhring (ots)

- Jetzt noch flexibler: Die Sky Ticket App ab sofort auch auf Sony BRAVIA Android TVs - Jetzt noch besser: Mit Sky Ticket jederzeit flexibel den besten Livesport, exklusive Serien und die neuesten Kinoblockbuster mit dem Gerät der Wahl streamen

24. August 2020 - Nach dem erfolgreichen Start des neuen Entertainment & Cinema Tickets im Juli dürfen sich Kunden jetzt bereits auf die nächste Neuerung bei Sky Ticket freuen: Die Sky Ticket App ist ab sofort auch auf Sony BRAVIA Android TVs (ab Modelljahr 2016) zum Download verfügbar.

Mit Sky Ticket auf Sony BRAVIA Android TVs können Kunden den besten Livesport wie die Fußball-Bundesliga, die UEFA Champions League, die Premier League und die Formel 1 streamen und sehen jederzeit auf Abruf preisgekrönte Sky Originals, exklusive HBO Serien und die neuesten Blockbuster kurz nach Kinostart als Erste. Zusätzlich steht eine riesige Auswahl an Kidsprogrammen und Dokumentationen auf Abruf bereit. Ein Kabel- oder Sat-Anschluss ist für den Empfang nicht nötig.

Streamen mit dem Gerät der Wahl: Sky Ticket ist neben den Sony BRAVIA Android TVs auf einer Vielzahl an weiteren Plattformen verfügbar: auf Windows-Rechnern und Mac, auf iOS- und Android-Geräten wie Smartphones und Tablets, PlayStation 4, Xbox One, Apple TV, LG und Samsung Smart TVs, Google Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick. Kunden haben die Möglichkeit, mit Sky Ticket innerhalb eines Haushalts zwei parallele Streams zu nutzen.

Charli Kumar, Senior Vice President Sky Ticket, Sky Deutschland: "Es ist großartig für unsere Kunden, dass wir Sky Ticket ab sofort auch auf Android TVs von Sony anbieten können. Damit können Sky Ticket Kunden jetzt noch flexibler und einfacher die riesige Auswahl an exklusiven Programmen von Sky genießen, sei es mit dem Sport Ticket, dem Supersport Ticket oder unserem brandneuen Entertainment & Cinema Ticket."

Thilo Röhrig, Commercial Director CAV bei Sony: "Sky Ticket ist ein großer Zugewinn und wir freuen uns, dass das App-Angebot für unsere Nutzer noch attraktiver und abwechslungsreicher wird. Live-Sport und Entertainment lassen sich mit unseren Sony BRAVIA Android TVs in hervorragender Bild- und Soundqualität genießen. Mit nur wenigen Klicks lässt sich die Sky Ticket-App über die Fernbedienung auswählen oder alternativ per Sprachsteuerung starten."

Über Sky Ticket

Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Geräten ihrer Wahl als Erste zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über die Sony Corporation

Die Sony Corporation ist ein kreatives Entertainment-Unternehmen mit einem festen Technologie-Fundament. Dieses umfasst die Bereiche Spiele und Netzwerk-Services, Musik, Fotos, Filme sowie Elektronikprodukte und Halbleiter bis hin zu Finanzdienstleistungen. Das Ziel von Sony ist es, die Welt durch die Kraft von Kreativität und Technologie mit Emotionen zu füllen. Weitere Informationen gibt es unter: http://www.sony.de

