"Perry Mason" mit Matthew Rhys im Juli bei Sky

Unterföhring (ots)

- Ab 31. Juli auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf - Basierend auf den Romanen von Erle Stanley Gardner - Mit Matthew Rhys ("The Americans", "Brothers & Sisters"), John Lithgow ("The Crown") und Lili Taylor ("Six Feet Under - Gestorben wird immer") - Produziert unter anderem von Robert Downey Jr. ("Avengers", "Iron Man") - Youtube-Link zum Trailer: https://youtu.be/BCg8idccHwE

Ein gebrochener Strafverteidiger, der als Privatdetektiv arbeitet, und ein dubioser Entführungsfall im Los Angeles der 30er-Jahre: Die HBO-Serie "Perry Mason", produziert unter anderem von Hollywood-Star Robert Downey Jr. kommt am 31. Juli zu Sky. Die achtteilige Serie ist immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen (wahlweise auf Deutsch oder im Original) auf Sky Atlantic HD zu sehen und auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. In der Hauptrolle ist Matthew Rhys zu sehen. "Perry Mason" wurde inzwischen von HBO für eine zweite Staffel verlängert.

Über "Perry Mason":

Los Angeles, 1932: Die "Stadt der Engel" boomt während sich der Rest der USA langsam von "The Great Depression" - der großen Wirtschaftskrise - erholt. Der berühmte Verteidiger Perry Mason (Matthews Rhys) hat immer noch unter seinen Kriegserfahrungen in Frankreich und an den Folgen seiner zerrütteten Ehe zu leiden. Mehr schlecht als recht verdingt er sich als Privatdetektiv. Ein missglückter Entführungsfall, den Mason lösen möchte, offenbart ihm, wie zerrissen Los Angeles trotz des Booms ist, und führt ihn zur Pfingstkirche und zu der mysteriösen Predigerin Schwester Alice (Tatiana Maslany).

Die Romane von Erle Stanley Gardner - ganze 82 an der Zahl - wurden bereits von 1955 bis 1967 als US-Fernsehserie verfilmt, damals mit dem kanadischen Schauspieler Raymond Burr in der Titelrolle. Die Neuauflage mit Matthew Rhys als Perry Mason hat mit der damaligen Serie aber kaum etwas gemein. Neben Hollywood-Star Robert Downey Jr. fungierten auch dessen Ehefrau Susan Downey, sowie Amanda Burrell, Ron Fitzgerald, Joe Horacek, Rolin Jones, und Timothy Van Patten als ausführende Produzenten. Van Patten, der unter anderem bei "Boardwalk Empire", "Deadwood" und "Die Sopranos" Regie führte, ist auch diesmal für die authentische und düstere Inszenierung von "Perry Mason" verantwortlich.

Facts:

Originaltitel: "Perry Mason", Dramaserie, 8 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2020. Showrunners: Ron Fitzgerald, Rolin Jones. Regie: Timothy Van Patten. Ausführende Produzenten: Robert Downey Jr., Susan Downey, Amanda Burrell, Ron Fitzgerald, Joe Horacek, Rolin Jones, und Timothy Van Patten. Darsteller: Matthew Rhys, John Lithgow, Tatiana Maslany, Juliet Rylance, Chris Chalk, Shea Whigham, Stephen Root, Gayle Rankin, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Lili Taylor, Andrew Howard, Eric Lange, Robert Patrick.

Ausstrahlungstermine:

Ab 31. Juli immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.

