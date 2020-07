Sky Deutschland

Wenn sich die Jugendliebe plötzlich meldet: "Run"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- Die HBO-Comedyserie ab 8. September wahlweise auch auf Deutsch bei Sky - Von den "Fleabag"-Machern Vicky Jones und Phoebe Waller-Bridge - Mit Merritt Wever ("Unbelievable") und Domhnall Gleeson ("Star Wars: Episode IX - Der Aufstieg Skywalkers")

In der Jugend schmiedeten sie einen Pakt - nun wird er wahr: Ruby und Billy entfliehen ihrem Alltag und treffen sich auf einen Road-Trip. Die HBO-Comedyserie "Run" ist ab 8. September auch in der deutsch synchronisierten Fassung bei Sky zu sehen. Die sieben Episoden sind jeweils dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q abrufbar.

Über "Run":

Einst haben Ruby (Merritt Wever) und ihre Jugendliebe Billy (Domhnall Gleeson) einen Pakt geschlossen. Sollte einer von ihnen aus dem Alltag ausbrechen wollen, schicken sie sich eine SMS mit dem Wort "Run". Antwortet der andere ebenfalls mit "Run", lassen beide alles liegen und stehen und treffen sich in New York in der Central Station. Eines Tages ist es tatsächlich soweit. Doch die Reise entwickelt sich völlig anders als gedacht.

Neben Merritt Wever und Domhnall Gleeson spielen auch Rich Summer ("Mad Men") als Rubys Ehemann, Laurence, Tamara Podemski ("Coroner") als Polizistin Babe Cloud, Archie Panjabi ("The Good Wife") als Billys frühere Assistentin, mit. Poebe Waller-Bridge ("Fleabag"), die gemeinsam mit Vicky Jones die Serie produziert hat, ist in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. Vicky Jones schrieb auch das Drehbuch.

Facts:

Originaltitel: "Run", Comedyserie, 7 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2020. Drehbuch: Vicky Jones. Regie: Kate Dennis, Natalie Bailey. Ausführende Produzenten: Vicky Jones, Phoebe Waller-Bridge, Jenny Robins, Kate Dennis, Emily Leo and Oliver Roskill. Darsteller: Merritt Wever, Domhnall Gleeson, Rich Summer, Tamara Podemski, Archie Panjabi, Phoebe Waller-Bridge.

Ausstrahlungstermine:

Ab 8. September 2020 wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf SkyA tlantic sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf www.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.

Über Sky Ticket:

Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerät ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Birgit Ehmann

External Communications

Tel: 089/9958 6850

birgit.ehmann@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

twitter.com/SkySerien

twitter.com/BirgitEhmann



Kontakt für Fotomaterial:

Tamara Söckler / Melissa Aschauer

Bilder.Presse@sky.de

Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell