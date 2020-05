Sky Deutschland

Die vorerst letzte "hisTOOORische Sky Konferenz", "Wontorra - Allein zu Hause" mit Christian Streich und "Sky90" am Wochenende sowie der Countdown zur Bundesliga-Rückkehr ab Montag in "Dein Verein"

- Ab 15.00 Uhr führen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann auf Sky Sport Bundesliga 2 HD durch die vorerst letzte "hisTOOORische Sky Konferenz", Gäste per Live-Schalte sind unter anderem Markus Babbel und Weltmeister Benedikt Höwedes

- Die Zuschauer dürfen sich auf insgesamt 30 Tore und unter anderem Eintracht Frankfurt mit Bein, Okocha und Yeboah, den FC Bayern mit Matthäus, Kahn und Effenberg sowie Werder Bremen mit Klose, Diego und Naldo freuen

- Christian Streich am Sonntag ab 10.45 Uhr zu Gast bei "Wontorra - Allein zu Hause", "Sky90" ab 11.30 Uhr mit unter anderem Leipzig-Sportdirektor Markus Krösche, Ewald Lienen und Wolff-Christoph Fuss

- Der Countdown zur Rückkehr der Bundesliga: "Was bisher geschah" am Montag, "Dein Verein Spezial" blickt ab Montag täglich auf die aktuelle Situation in allen Tabellenregionen

Am nächsten Wochenende kehrt die Bundesliga zurück: Ab dem 16. Mai rollt der Ball nach zweimonatiger Pause wieder. Bereits an diesem Sonntag kehrt "Sky90" zurück, am Montag fasst Sky in "Was bisher geschah" nochmal die Saison der Bundesliga und 2. Bundesliga bis zur Unterbrechung zusammen und von Montag bis Freitag stimmt "Dein Verein Spezial" täglich auf die Rückkehr der Bundesliga ein.

Bevor es so weit ist, steht an diesem Wochenende die vorerst letzte "hisTOOORische Sky Konferenz" auf dem Programm. Unter anderem treffen in der von Hellmut Krug geleiteten Partie am 7. Mai 1993 der von Morten Olsen trainierte 1. FC Köln mit Bodo Illgner, Toni Polster und Henrik Andersen auf Eintracht Frankfurt mit Jay-Jay Okocha, Uwe Bein, Anthony Yeboah, Maurizio Gaudino und Rudi Bommer. Trainiert wurden die Hessen von Bundesliga-Rekordspieler und Eintracht-Urgestein Karl-Heinz Körbel. Bei der Begegnung im Müngersdorfer Stadion fielen fünf Treffer.

In den fünf Partien des 33. Spieltags dürfen sich Fußballfans dieses Mal auf insgesamt 30 Tore freuen. Teil der "hisTOOORischen Sky Konferenz" sind neben der Partie in Köln die Duelle zwischen dem FC Bayern und SC Freiburg, dem 1. FSV Mainz 05 und Werder Bremen, Hertha BSC und Bayer Leverkusen sowie dem FC Schalke und dem VfL Wolfsburg. Mit dabei sind unter anderem Lothar Matthäus, Oliver Kahn, Stefan Effenberg, Diego, Miroslav Klose, Tim Wiese, Richard Golz, Michael Ballack, Klaas Jan Huntelaar und Kevin de Bruyne.

Ab 15.00 Uhr führen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann durch die Bundesliga-Übertragung der "hisTOOORischen Sky Konferenz". Per Live-Schalte begrüßen sie unter anderem Weltmeister Benedikt Höwedes und Markus Babbel, der am Samstag in einer Doppelrolle als Bayern-Verteidiger und Hertha-Trainer zu sehen ist. Ab 18.30 Uhr steht eines der Topspiele zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund aus den vergangenen Jahren an.

Bereits ab 14.45 Uhr wartet eine neue Folge von "So ist Fußball - das Beste von allem". Dabei geht es um ganz besondere Szenen vergangener Spiele, die aus unterschiedlichsten Gründen in dauerhafter Erinnerung der Fans geblieben sind. Im Rahmen der 15-minütigen Sendung werden diese Szenen noch einmal gezeigt und teilweise von den Protagonisten selbst, teilweise von den Stimmen von Sky Sport kommentiert. In dieser Woche geht es unter anderem um die berühmte Schwalbe von Andreas Möller, die Kopfnuss zwischen Albert Streit und Norbert Meier und das Tor zum 4:4 im Revierderby im November 2017.

Christian Streich am Sonntag bei "Wontorra - Allein zu Hause", "Sky90" mit Markus Krösche und Ewald Lienen - beide Sendungen auf Sky Sport News HD

Auf Sky Sport News HD meldet sich Jörg Wontorra auch an diesem Sonntag wieder. In "Wontorra - Allein zu Hause" begrüßt er dieses Mal Christian Streich. Der Trainer des SC Freiburg ist seit über acht Jahren im Amt und damit der mit Abstand dienstälteste Trainer aller Bundesligisten. Das Interview wird am Sonntag um 10.45 Uhr auf Sky Sport News HD ausgestrahlt. Wiederholungen sind für Montag 19.00 Uhr und 23.00 Uhr geplant.

Danach meldet sich "Sky90" zurück. Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt die Zuschauer am Sonntag nach Jörg Wontorra um 11.30 Uhr. Zu Gast im Studio sind dieses Mal Ewald Lienen, Wolff-Christoph Fuss und Julien Wolff (Die Welt), per Schalte ist RB-Leipzig-Sportdirektor Markus Krösche Teil der Runde. Parallel zur Ausstrahlung auf Sky Sport Bundesliga 2 HD wird an diesem Sonntag "Sky90" zusätzlich auch frei empfangbar auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.

Der Countdown zur Bundesliga-Rückkehr ab Montag täglich in "Dein Verein Spezial"

Ab Montag stimmt Sky die Fans täglich auf die Rückkehr der Bundesliga ein. In "Was bisher geschah" blickt Sky noch einmal auf den bisherigen Verlauf der Saison 2019/20 und wie sie an den Punkt kam, an dem das Geschehen am nächsten Samstag fortgesetzt wird. In jeweils einer halben Stunde ist die bisherige Saison der Bundesliga ab 19.00 Uhr, der 2. Bundesliga dann ab 22.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD zu sehen.

In "Dein Verein Spezial" widmet sich Sky Sport jeden Tag einer Tabellenregion und den jeweiligen Teams. Zum Auftakt am Montag stehen der "Kampf um den Aufstieg" und die vier Favoriten an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga im Fokus. Ab Dienstag klettert Sky dann die Tabelle der Bundesliga täglich nach oben: angefangen mit dem "Kampf gegen den Abstieg" über den "Kampf um Europa" am Mittwoch bis zum "Kampf um die Spitze" am Donnerstag. Zum Abschluss am Freitag gibt es in "Das Comeback der Bundesliga" einen letzten großen Check der Liga, bevor ab Samstag der Ball in den Stadien wieder rollt.

Das einstündige Format läuft von Montag bis Donnerstag immer um 13.00 und 18.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie ab 21.00 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD. Die letzte Sendung am Freitag wird um 19.00 Uhr zeitgleich auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.

