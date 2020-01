Mitteldeutsche Zeitung

zu CSU und Rente

Halle (ots)

Dobrindt hat für die CSU-Klausur ein Rentenkonzept aufschreiben lassen - mit einem "Starterkit" für alle Neugeborenen. Darunter verstehen sie bei den Christsozialen einen staatlichen Altersvorsorge-Zuschuss von monatlich 100 Euro vom Neugeborenenalter bis zum 18. Lebensjahr. Das Ganze würde über einen Fonds am Kapitalmarkt angelegt. Es wäre eine Grundrente der anderen Art, ohne Bedürftigkeitsprüfung. Man kann leicht ausrechnen, was das alles auf Dauer an Steuergeld kosten würde. Dagegen verblassen jene 1,5 bis zwei Milliarden Euro, die Minister Heil für "seine" Grundrente zu bekommen hofft. Die Sicherheit der Renten ist eine der wichtigsten Fragen, die in diesem Jahr politisch zu klären sein wird. Und klar: Zum Nulltarif und ohne staatliche Anreize wird es etwa eine zusätzliche Vorsorge nicht geben.

