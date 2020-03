Sky Deutschland

Neue Show bei Sky: "Matze Knops Home Office" ab morgen täglich auf mehreren Sky Kanälen und auf Social-Media

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- Comedian Matze Knop ab morgen in einer tagesaktuellen Comedy-Show - Immer montags bis freitags um 17.30 Uhr auf dem Free-TV Sender Sky Sport News HD - Im Anschluss auch on Demand auf Sky Q, Sky Go, auf Sky Ticket und Sky One und allen Sky Social-Media-Kanälen verfügbar

24. März 2020 - Nicht nur #wirbleibenzuhause, auch Matze Knop bleibt in seinen vier Wänden. Doch das hält den Comedian nicht davon ab, für Ablenkung zu sorgen - und das ab morgen, Mittwoch 25. März aus seinem heimischen TV Studio. In seiner neuen Show "Matze Knops Home Office" erleben wir ihn erstmals als Moderator seiner eigenen Sendung. Knop befasst sich dabei mit tagesaktuellen Meldungen zu COVID-19, die ihm auch von den Zuschauern eingesandt werden, und ordnet diese ein. Darüber hinaus spricht er via Skype, Facetime und ähnlichem mit Prominenten aber auch normalen Menschen und gibt Tipps gegen die Langeweile zu Hause oder den zunehmenden Bauchumfang. Neben aktuellen Themen finden aber auch der "Sport in der Zukunft" und Netz-Kuriositäten den Weg in die ca. 15-minütige Show.

Der Comedian dazu: "In diesen angespannten Zeiten ist es wichtig, sich die innere Leichtigkeit zu bewahren. Zum Glück habe ich ein positives Grundnaturell und hoffe, einen Teil davon an die Zuschauer weitergeben zu können. Ich freue mich sehr auf die Sendungen und die Interaktion mit meinem Publikum."

Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland: "Wir verbringen gerade alle viel Zeit zuhause. Um diese so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, möchten wir nicht nur unseren Kunden das neue Entertainmentformat von und mit Matze Knop präsentieren, sondern über den Free-TV Sender Sky Sport News HD allen Fernsehzuschauern."

Produziert werden die vorerst 25 Episoden von "Matze Knops Home Office" in Matze Knops hauseigenem Studio mit tatkräftiger Unterstützung seines Bruders Timo. Produzenten sind die Gebrüder Knop, High Entertainment und B28.

Ausstrahlungstermin:

Sky zeigt ab morgen, Mittwoch 25. März und dann täglich von Montag bis Freitag die Show "Matze Knops Home Office" um 17.30 Uhr auf dem Free-TV Sender Sky Sport News HD. Im Anschluss ist die Show auch on Demand, über Sky Go und Sky Ticket sowie auf allen Sky Social-Media-Kanälen verfügbar.

Über Sky Sport News HD:

Sky Sport News HD ist seit Dezember 2016 im Free-TV empfangbar. Ausführliche Details zum Empfang von Deutschlands einzigem 24-Stunden-Sportnachrichtensender sowie weitere Informationen rund um den Sender sind unter sky.de/ssnhd abrufbar. Darüber hinaus ist Sky Sport News HD auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App verfügbar.

Über Sky 1:

Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.

Über Sky Ticket:

Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Geräten ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Stephanie Teicher

External Communications

Tel. +49 89 9958 6867

Stephanie.Teicher@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland



Kontakt für Fotomaterial:

Carolin Noack

Tel. +49 89 9958 6808

Fotoserver: https://medien.sky.de

DL-picture-management-operations@sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell