Sky Deutschland

Das Achtelfinal-Hinspiel des FC Bayern beim FC Chelsea in der UEFA Champions League am Dienstagabend live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

- Die Vorberichterstattung mit Sky Experte Lothar Matthäus und Stefan Effenberg ab 19.30 Uhr live

- Exklusiv für Sky Q Kunden überträgt Sky die Begegnung an der Stamford Bridge auch in Ultra HD

- Im Rahmen der Original Sky Konferenz überträgt Sky auch im Achtelfinale als einziger Anbieter alle Spiele und alle Tore der Königsklasse live

- Das Einzelspiel zwischen Real Madrid und Manchester City am Mittwoch ebenfalls live und exklusiv: Didi Hamann, Mladen Petric und Raphael Honigstein Gäste im Studio

- Die Achtelfinal-Rückspiele von RB Leipzig gegen Tottenham (10.3.), Borussia Dortmund bei PSG (11.3.) und dem FC Bayern gegen Chelsea (18.3.) als Einzelspiel und in der Original Sky Konferenz live und exklusiv bei Sky

- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mit Sky Ticket (skyticket.de) auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein

- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar

Die Rückkehr der internationalen Wettbewerbe aus der Winterpause hätte aus deutscher Sicht besser nicht laufen können. Erstmals seit 1993 konnten die deutschen Vereine in einer Europapokal-Woche während der K.o.-Phase fünf Siege feiern.

Am Dienstag greift nun der FC Bayern München in das Geschehen ein. Der Rekordmeister ist im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League beim FC Chelsea zu Gast. Mit Ausnahme des UEFA Super Cups 2013 ist es das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine in einem Pflichtspiel seit dem "Finale dahoam", als die Münchener den "Blues" im Finale der Königsklasse vor heimischem Publikum unterlagen. Mit Manuel Neuer, Thomas Müller, Jérome Boateng und David Alaba stehen noch vier Spieler im Kader der Bayern, die auch vor acht Jahren dabei waren. Auf Seiten der Londoner ist nur Trainer Frank Lampard verblieben, der seine Mannschaft damals als Kapitän zum Titel führte.

Sky überträgt das Duell an der Stamford Bridge am Dienstag live und exklusiv. Sky Experte Lothar Matthäus und Stefan Effenberg sind ab 19.30 Uhr bei Moderator Sebastian Hellmann zu Gast. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport 2 HD steht die Partie exklusiv für Sky Q Kunden auch in Ultra HD zur Verfügung. Die parallel sattfindende Partie zwischen der SSC Neapel und dem FC Barcelona wird im Rahmen der Original Sky Konferenz gezeigt.

Am Mittwochabend überträgt Sky das Duell der Giganten zwischen Real Madrid und Manchester City live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiel und in der Original Sky Konferenz mit Olympique Lyon gegen Juventus Turin. Die Sky Experten Didi Hamann und Mladen Petric sowie der freie Journalist und England-Experte Raphael Honigstein sind ab 19.30 Uhr bei Michael Leopold zu Gast im Studio. Wie gewohnt wird Erik Meijer an beiden Tagen die Partien des Abends analysieren.

Die Rückspiele von Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig komplett exklusiv bei Sky

In den Rückspielen von RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund bei Paris Saint-Germain sowie dem FC Bayern gegen den FC Chelsea können Fans ausschließlich bei Sky live dabei sein, wenn die Entscheidungen fallen. Die Duelle der "Roten Bullen" gegen die "Spurs" (10. 3.), des BVB in Paris (11. 3.) und der Bayern gegen Chelsea (18.3.) überträgt Sky in Deutschland als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz live und exklusiv.

In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League nur für Sky Kunden verfügbar

Abonnenten des Sky Sport-Pakets haben mit den In-Match Videos die Möglichkeit, bereits während der laufenden Partien Tor-Videos aller Begegnungen der UEFA Champions League auf ihrem Smartphone abzurufen. Innerhalb kürzester Zeit nach dem Ereignis erhalten Fans per Push-Benachrichtigung direkten Zugang auf das 20- bis 30-sekündige Video. Sky bietet diesen Service als einziger Anbieter in Deutschland zu allen Spielen des Wettbewerbs an.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Sämtliche Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, neben dem klassischen TV auch über den mobilen Streaming-Service Sky Go, egal ob zu Hause oder unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei den Übertragungen der UEFA Champions League live dabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar. Mit dem neuen Sport Ticket sehen Kunden alle Original Sky Konferenzen der UEFA Champions League live, bei Buchung des Sky Supersport Tickets sind zusätzlich auch alle Einzelspiele des Wettbewerbs, die Sky live überträgt, beinhaltet.

Darüber sind im Rahmen der Kooperation zwischen Sky und DAZN sämtliche Einzelspiele und die Original Sky Konferenzen auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.

Der zweite Teil der Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League bei Sky:

Dienstag, 25.2.:

19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und FC Chelsea - FC Bayern München auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD

Mittwoch, 26.2.:

19.30 Uhr: "Mittwoch der Champions" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: "Mittwoch der Champions" und Real Madrid - Manchester City auf Sky Sport 2 HD

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell