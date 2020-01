Sky Deutschland

Eine Frau mit ihrem ganz eigenen Kopf: "Gentleman Jack" im Januar bei Sky

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

- Die achtteilige erste Staffel ab 29. Januar 2020 auf Sky Atlantic HD - Auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar - Die Geschichte einer Frau, die sich den gesellschaftlichen Zwängen in der Zeit der Industriellen Revolution nicht beugen wollte

Das Porträt einer selbstbewussten, intelligenten Frau, die sich den gesellschaftlichen Zwängen Anfang des neunzehnten Jahrhunderts nicht beugen wollte und ihrer Zeit voraus war: "Gentleman Jack" ist ab 29. Januar 2020 immer mittwochs in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Die acht Episoden der ersten Staffel stehen parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung.

Über "Gentleman Jack":

Halifax, England, 1832: Die vielgereiste, hochgebildete Anne Lister (Suranne Jones) lebt mit ihrem Vater Jeremy (Timothy West), ihrer Schwester Marian (Gemma Whelan) und ihrer Tante Anne (Gemma Jones) auf ihrem Gut Shibden Hall. Anne Lister selbst ist Herrin über Land und Leute und treibt, wenn Not am Mann ist, sogar selbst die Pachtgelder ein. Um das Gut weiterhin betreiben zu können, braucht Anne dringend Geld. Eine Heirat mit einem vermögenden Partner wäre die beste Option, doch Anne hat kein Interesse daran, einen Mann zu heiraten, denn sie begehrt Frauen. Als sich vor ihrem Haus ein Kutschunfall ereignet, lernt Anne die junge und vermögende Ann Walker (Sophie Rundle) kennen und verliebt sich in sie. Schließlich ergibt sich eine weitere Gelegenheit um das Budget aufzubessern: auf den Ländereien der Familie Lister scheint es ein Kohlevorkommen zu geben.

"Gentleman Jack" erzählt eine bemerkenswerte, gleichgeschlechtliche Liebesgeschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Die echte Anne Lister führte ein Tagebuch und verwendete für die intimsten Passagen einen Code, der erst 1890 entschlüsselt und in den 1980er-Jahren als Buch veröffentlicht wurde. Die wahre Anne Lister entpuppt sich dabei als willensstarke, unerschrockene, humorvolle und hoch-erotische Frau, die ihrer Zeit meilenweit voraus war. BAFTA-Preisträgerin Sally Wainwright ("Happy Valley", "Last Tango in Halifax") kreierte die Serie, schrieb das Drehbuch und führte bei einigen Episoden Regie. "Gentleman Jack" wurde von Lookout Point für HBO und BBC One produziert. Als ausführende Produzenten fungierten Sally Wainwright, Faith Penhale und Laura Lankester für Lookout Point sowie Ben Irving für BBC One, Phil Collinson war Produzent. In den Hauptrollen neben Suranne Jones ("Scott & Bailey") als Anne Lister sind "Game of Thrones"-Star Gemma Wheelan, Gemma Jones ("Bridget Jones", "Rocketman") und Timothy West ("Bleak House") zu sehen. Eine zweite Staffel der Serie wurde bereits in Auftrag gegeben.

Facts:

Originaltitel: "Gentleman Jack", Historienserie, USA 2019, 8 Episoden à ca. 60 Min. Regie: Sally Wainwright, Sarah Harding. Drehbuch: Sally Wainwright. Darsteller: Suranne Jones, Sophie Rundle, Rosie Cavaliero, Albane Courtois, Gemma Whelan, Ben Hunter, Timothy West. Ausstrahlungstermine: Ab 29.01.2020 immer mittwochs um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD. Parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf www.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.

Über Sky Ticket:

Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Birgit Ehmann

External Communications

Tel: 089/9958 6850

birgit.ehmann@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

twitter.com/SkySerien

twitter.com/BirgitEhmann



Kontakt für Fotomaterial:

Carolin Noack

DL-picture-management-operations@sky.de

Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell