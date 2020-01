ooom Holding GmbH

LYNDEN E-Zigarette erreicht 100.000 Kunden-Meilenstein in Deutschland

Berlin (ots)

Der E-Zigarettenhersteller LYNDEN produziert eine der beliebtesten E-Zigaretten des Landes, um Menschen den Ausstieg zu erleichtern. Über 100.000 zufriedene Kunden des LYNDEN Premium Sets sind der Beweis dafür.

Das LYNDEN Premium Set ist eine der beliebtesten E-Zigaretten Deutschlands und ideal für alle, die unkompliziert vom Rauchen zum Dampfen wechseln möchten. "Wir freuen uns, dass wir die Marke von über 100.000 zufriedenen Kunden mit unserem Premium Set überschritten haben", fasst LYNDEN-CEO René Linden die große Nachfrage zusammen. "Das Premium Set simuliert einfach am besten Tabakzigaretten: die einfache Bedienung, der Geschmack und das Design sind maßgeblich für den Erfolg dieser LYNDEN E-Zigarette", ergänzt COO Daniel Pfeiffer die Vorteile. "Immer mehr Menschen greifen als Tabakalternative zu E-Zigaretten von LYNDEN", so der deutsche E-Zigaretten-Marktführer.

* ALLE ANSPRECHPARTNER FÜR DEN HANDEL SITZEN IN DEUTSCHLAND

Gerade zum Jahreswechsel fassen immer mehr Raucher den Vorsatz, mit dem Tabakrauchen aufzuhören. Da sind E-Zigaretten die effektivste Alternative. "LYNDEN ist ein deutsches Produkt, alle Ansprechpartner für den Handel sitzen in Deutschland, die Reaktionszeit unseres Kundenservices ist kurz, die Produktpalette groß. Unsere E-Zigaretten und Depots sind von höchster Qualität - dieser Anspruch ist uns besonders wichtig", so René Linden.

LYNDEN ist einer der führenden Anbieter von E-Zigaretten in der D-A-CH-Region. Deutsche Standards und Qualitätskontrollen in jedem einzelnen Herstellungsschritt sorgen für optimale und geprüfte Produkte. Das überzeugt sowohl Anfänger als auch Profi-Dampfer. Das LYNDEN-Sortiment des 2013 gegründeten Unternehmens umfasst mehr als 1.000 Artikel in den Bereichen Liquids, Hardware und Zubehör. LYNDEN stellt vor allem ideale Umsteiger- und Aussteigerprodukte her. Die Gründer des Unternehmens sind selbst ehemalige Raucher, die durch E-Zigaretten damit aufhören konnten und ihre persönliche Erfahrung von Anfang an in das Unternehmen einbrachten.

* IDEAL FÜR RAUCHER, DIE DEN VORSATZ HABEN, 2020 AUFZUHÖREN

Jetzt zum Start des neuen Jahres, wo viele den Vorsatz haben, das Rauchen sein zu lassen, bietet LYNDEN mit seinem Premium Set somit das optimale Tabak-Aussteigerprodukt mit praktischem Depotsystem, Akkuwechsler und bester Simulation einer herkömmlichen Zigarette, um einen erfolgreichen Start in das Jahr 2020 zu garantieren.

