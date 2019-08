Sky Deutschland

"Deadline Day - das Original": das große Finale des Bundesliga-Transferfensters am Montag im Free-TV auf Sky Sport News HD

- Der Transfer-Countdown live bei Sky: Sky Sport News HD berichtet am Montag den ganzen Tag umfassend vom Ende der Transferperiode in Deutschland

- Die große Expertenrunde ab 17.00 Uhr mit den Sky Experten Didi Hamann und Heribert Bruchhagen, Reiner Calmund und Markus Gisdol

- Weitere Gäste im Studio sind im Laufe des Tages unter anderem Dirk Dufner, Andries Jonker und Thorben Marx

- "Deadline Day - das Original" auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App

- Alles rund um das Ende der Transferperiode auch auf skysport.de, im Facebook-Livestream sowie auf Instagram und Twitter

Bislang gaben die Bundesliga-Klubs in diesem Sommer zusammen über 700 Millionen Euro und damit bereits jetzt mehr als jemals zuvor an Ablösesummen aus. An der Spitze stehen dabei der FC Bayern München und Borussia Dortmund, die jeweils neue Ausgabenrekorde für eine Transferperiode aufstellten. Bis Montagabend könnten sich diese Werte nochmal erhöhen, denn erst an diesem Tag schließt das Transferfenster der Bundesliga und 2. Bundesliga.

Sky Sport News HD berichtet am "Deadline Day - das Original" topaktuell und umfassend über das Ende der aktuellen Transferperiode in Deutschland. Alle Spieler, die noch vor der Winterpause eingesetzt werden sollen, müssen bis 18.00 Uhr verpflichtet worden sein. Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist der Sender auf skysport.de und in der Sky Sport App auch im frei empfangbaren Livestream verfügbar.

Im großen Fußball-Studio im Sky Sport HQ laufen an diesem Tag alle Fäden zusammen. Hier begrüßen die Moderatoren-Duos Nele Schenker und Gregor Teicher und im Anschluss Sylvia Walker und Martin Winkler über den Tag verteilt zahlreiche Gäste und schalten regelmäßig zu den Sky Reportern, die bei den Vereinen vor Ort sind. Darüber hinaus bleiben die Zuschauer durch regelmäßige Transfer Updates von Sky Reporter Max Bielefeld über aktuelle Wechsel und die heißesten Gerüchte immer bestens informiert.

Am Nachmittag ist unter anderem Spielerberater Dirk Dufner (Arena11 Sports Group) zu Gast, der zuvor auch als Sportdirektor beim TSV 1860 München, dem SC Freiburg und Hannover 96 arbeitete. Weitere Gäste sind Andries Jonker, der für den FC Bayern, den VfL Wolfsburg und den FC Arsenal tätig war, und der langjährige Bundesliga-Profi Thorben Marx.

Höhepunkt des "Deadline Day" ist die hochkarätige Expertenrunde zum Abschluss. Rund um die Transfer-Deadline werden von 17.00 bis 19.00 Uhr die Sky Experten Didi Hamann und Heribert Bruchhagen, Reiner Calmund und Markus Gisdol zu Gast sein. Bei Sylvia Walker und Martin Winkler begleiten sie im "Countdown" alle Entwicklungen der letzten Stunde vor der Schließung des Transferfensters und ziehen im Anschluss Bilanz.

Zum Ende des Tages arbeiten Jana Azizi und Noah Pudelko alle Geschehnisse nochmal auf.

Der "Deadline Day" auf skysport.de, Facebook, Instagram und Twitter

Auch das Sportportal und die Social-Media-Kanäle von Sky Sport stehen am Montag ganz im Zeichen des "Deadline Day" und informieren den ganzen Tag über alle Entwicklungen.

Auf der Facebook-Seite "Sky Sport News HD" werden Sky Reporter Florian Bauer und das Social-Media-Team erstmals mit einem eigenen Livestream ab 12.00 Uhr regelmäßig mit den Fußballfans über die aktuellen Geschehnisse sowie die größten Themen der endenden Transferperiode diskutieren. Dort begrüßen sie unter anderem auch die Sky Reporter Marc Behrenbeck, Max Bielefeld und weitere Gäste.

Über Instagram erhalten Fans zudem Einblicke hinter die Kulissen des "Deadline Day" bei Sky.

Auch auf skysport.de und in der Sky Sport App können sich Fußballfans in regelmäßigen Transfer-Updates rund um die Uhr online über alles Wissenswerte informieren. Darüber hinaus steht dort ein frei empfangbarer Livestream von Sky Sport News HD zur Verfügung. Auf Twitter (twitter.com/skysportnewshd) berichten die Reporter von Sky Sport News HD unter dem Hashtag #SkyTransfer von den aktuellen Abschlüssen und Gerüchten.

