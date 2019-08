"The New Pope": Veröffentlichung des ersten offiziellen Trailers der neuen Serie von Oscar®-Preisträger Paolo Sorrentino

Sky Deutschland

- Screening der Serie auf dem Filmfestival Venedig - Ein Sky Original und Gemeinschaftsproduktion von Sky Studios, HBO und Canal+ - Mit Jude Law und John Malkovich - Produziert von Lorenzo Mieli und Mario Gianini für Wildside, Teil der Freemantle Gruppe und koproduziert von Haut et Court TV and The Mediapro Studio

Der erste offizielle Trailer von "The New Pope", eine Koproduktion von Sky Studios, HBO und Canal+ mit Jude Law und John Malkovich, wurde heute veröffentlicht. Das Drehbuch zu "The New Pope" verfasste Paolo Sorrentino gemeinsam mit Umberto Contarello und Stefano Bises. Es ist die zweite Serienproduktion von Sorrentino, die in der modernen Welt des Papsttums spielt. Alle neun Episoden wurden von Acadamy-Award-Preisträger und Regisseur Paolo Sorrentino in Szene gesetzt.

Paolo Sorrentino führte bei allen neun Episoden Regie. Als Hauptdarsteller sind Jude Law und John Malkovich zu sehen, wiederkehrende Darsteller sind: Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier und Maurizio Lombardi. Neu dazugekommen sind Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir und Massimo Ghini sowie als Gaststars Sharon Stone und Marilyn Manson.

"The New Pope", eine Sky, HBO und Canal+ Original Production, ist produziert von Lorenzo Mieli und Mario Gianani für Wildside und koproduziert von Haut et Court TV und Mediapro. Freemantle zeichnet für die weltweite Distribution von "The New Pope" verantwortlich.

"The New Pope" ist demnächst bei Sky in Italien, UK, Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen. "The New Pope" ist ein Teil des kürzlich gegründeten Sky Studio, ein europaweites Entwicklungs- und Produktions-Hub für Sky Originals.

"The New Pope" ist die neueste High-End-Serie aus dem Haus Freemantle, einem weltweit verbreiteten Produzenten. Zu den bekannten Dramaserien zählen unter anderem "My Brilliant Friend" von Wildeside in Italien, "American Gods" von Freemantle Nordamerika, "Picnic at Hanging Rock" von Freemantle Australien, "The Rain" von Miso und "Deutschland 86" von UFA in Deutschland.

