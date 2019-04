Sky Deutschland

Schalke gegen Werder, Bayern gegen Heidenheim, Augsburg gegen Leipzig und Paderborn gegen HSV: Alle Viertelfinals des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch live bei Sky

- Sky zeigt am Dienstag und Mittwoch alle vier Begegnungen des Viertelfinals des DFB-Pokals live, zwei davon exklusiv - Vor dem Bundesliga-Gipfeltreffen gegen Dortmund: Bayern gegen Heidenheim am Mittwoch ab 18 Uhr live und exklusiv auf Sky

. Mit Sky Ticket (skyticket.de) können alle Fans tages-, oder monatsweise auch ohne Vertragsbindung live dabei sein

Unterföhring, 1. April 2019 - Nach den ersten drei Pokalrunden verbleiben noch fünf Bundesligisten und drei Zweitligisten im DFB-Pokal und träumen von Berlin. Am kommenden Dienstag und Mittwoch wollen sie den nächsten Schritt in Richtung DFB-Pokalfinale am 25. Mai in Berlin machen. Sky überträgt alle vier Partien der Viertelfinalspiele live, zwei davon exklusiv.

Zum Auftakt der Pokalrunde am Dienstagabend kommt es zur frühen Anstoßzeit zum reinen Duell der Zweitlisten SC Paderborn gegen Hamburger SV, das Sky exklusiv überträgt. Im Anschluss treffen FC Augsburg und RB Leipzig aufeinander.

Auf packende Pokalduelle dürfen sich Fußballfans auch am Mittwochabend freuen. Am frühen Abend tritt der 1.FC Heidenheim den schweren Gang zum FC Bayern München an. Für die Münchener ist es gleichzeitig die Generalprobe vor dem Gipfeltreffen gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag. Außerdem kommt es am späten Abend zum Erstligaduell Schalke 04 gegen Werder Bremen. Während die Bremer in Richtung Qualifikation für den internationalen Wettbewerb schielen, wäre der Pokal für Schalke die letzte Chance, die misslungene Saison zu retten.

Mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live dabei sein Mit Sky Ticket können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

Das Viertelfinale des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Dienstag

18.00 Uhr: SC Paderborn - Hamburger SV *exklusiv* live auf Sky Sport 1 HD

20.25 Uhr: FC Augsburg - RB Leipzig live auf Sky Sport 1 HD

22.40 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD

Mittwoch

18.00 Uhr: FC Bayern München - 1. FC Heidenheim *exklusiv* live auf Sky Sport 1 HD

20.35 Uhr: FC Schalke 04 - Werder Bremen live auf Sky Sport 1 HD

22.40 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD

