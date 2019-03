Sky Deutschland

Die Bayern in Freiburg und der BVB gegen Wolfsburg: das letzte Fernduell vor dem großen Titel-Showdown am Samstag live und exklusiv in der Original Sky Konferenz

Unterföhring, 28. März 2019 - Nach dem Ende der letzten Länderspielpause dieser Saison startet die Bundesliga am Wochenende in die heiße Schlussphase. Acht Spieltage vor dem Ende sind die Bayern und der BVB punktgleich an der Tabellenspitze, den Tabellendritten Leipzig trennen nur sieben Punkte vom VfL Wolfsburg auf Rang sieben und mindestens noch fünf Mannschaften kämpfen um den Klassenerhalt.

Insgesamt überträgt Sky am "Super Samstag" und "Super Sonntag" acht Partien des 27. Spieltags live und exklusiv und berichtet jeweils sieben Stunden live.

Alle Begegnungen am Samstagnachmittag zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Im Fokus steht dabei dieses Mal wieder das Rennen um die Meisterschaft: Eine Woche bevor es in der Allianz Arena zum großen Showdown zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund kommt, treten die beiden Titel-Kontrahenten in dieser Woche noch einmal im Fernduell gegeneinander an. Während der Tabellenführer aus München in Freiburg antritt, bekommt es der BVB zeitgleich mit dem VfL Wolfsburg zu tun.

In den weiteren Partien des Nachmittags hat der 1. FC Nürnberg gegen den FC Augsburg vielleicht schon die letzte Chance, um mit einem Sieg nochmal auf den Klassenerhalt hoffen zu dürfen. Außerdem kommt es in Düsseldorf zum Niederrhein-Derby zwischen der Fortuna und Borussia Mönchengladbach. Komplettiert wird der Bundesliga-Nachmittag von der Partie des in der Rückrunde noch ungeschlagenen SV Werder Bremen gegen Mainz.

Ab 14.00 Uhr begrüßt Moderator Michael Leopold die Zuschauer zum "Super Samstag". An ihrer Seite werden die Sky Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund sämtliche Partien besprechen und die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight Show" analysieren.

Das Topspiel Leipzig gegen Hertha am Samstagabend

Zum Abschluss des Bundesliga-Samstags empfängt RB Leipzig im "Krombacher Topspiel der Woche" Hertha BSC. Während die Sachsen mit weiteren drei Punkten dem Ziel UEFA Champions League einen Schritt näher kommen wollen, will sich die Hertha mit einem Sieg im Kampf um die internationalen Plätze zurückmelden.

Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann melden sich um 17.30 Uhr live aus der Red Bull Arena.

Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD können Sky Q Kunden die Partie auch auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD erleben. Als besonderer Service steht ab 18.20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 HD auch das Scoutingfeed der Begegnung zur Verfügung. Hier haben Fans die Möglichkeit, die Partie in der Totalen zu verfolgen. Darüber hinaus werden dort während des Spiels zusätzliche Informationen wie ausführliche Spielerstatistiken, die taktischen Aufstellungen und weitere Spieldaten zu sehen sein.

Der "Super Sonntag" mit Hannover - Schalke und Frankfurt - Stuttgart Komplettiert wird der Spieltag mit zwei Begegnungen am "Super Sonntag", durch den Moderatorin Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann ab 14.30 Uhr führen. In der frühen Partie empfängt Hannover 96 den FC Schalke zum direkten Duell im Abstiegskampf. Aus den vergangenen 15 Begegnungen konnten die Niedersachsen nur fünf Punkte einfahren und verloren zuletzt sechs Mal in Serie. Die Schalker holten zuletzt aus acht Spielen nur zwei Punkte. Am Sonntag stehen beide Klubs unter Druck, den Abwärtstrend endlich zu stoppen. Im Anschluss daran steht der Mitkonkurrent aus Stuttgart in Frankfurt vor einer schwierigen Aufgabe.

"Bundesliga kompakt" mit Hoffenheim gegen Leverkusen am Freitag

Bereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung der Partie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen.

Der 27. Spieltag der Bundesliga am Samstag und Sonntag bei Sky:

Freitag:

22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Super Samstag:

14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

15.15 Uhr: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 2 HD 15.15 Uhr: SC Freiburg - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 3 HD 15.15 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 4 HD 15.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 5 HD 15.15 Uhr: SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 6 HD

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

17.30 Uhr: Das "Krombacher Topspiel der Woche" RB Leipzig - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport UHD und im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

Super Sonntag:

10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD

14.30 Uhr: Hannover 96 - FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

