Sky Deutschland

+++Noch 8 Tage bis zum Einschlag+++ Sky Deutschland wirbt provokant und kapert die Schlagzeilen ausgewählter deutscher Zeitungen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Unterföhring (ots)

- Acht Tage vor Start der neuen Sky Original Production und Apokalypse-Serie "8 Tage" titeln deutsche Tageszeitungen mit dem bevorstehenden Weltuntergang - Provokanter PR-Stunt wurde komplett in-house von Sky Creative konzipiert und schafft somit eine neuartige Werbeform - Cosimo Möller, Sky Deutschland: "Wie könnten wir die Endzeitstimmung der Serie ganz Deutschland besser näher bringen, als sie in die Realität zu holen? Das Thema der Serie als 'echte' Schlagzeilen auf die Titelseiten der größten Publikationen Deutschlands zu bringen, garantiert uns maximale Aufmerksamkeit" Unterföhring, 22. Februar 2019 - Wer heute Morgen eine Tageszeitung in der Hand hielt, geriet erstmal ins Stocken: Die heutigen Titelseiten ausgewählter deutscher Tageszeitungen verkünden den drohenden Weltuntergang durch einen Asteroideneinschlag in acht Tagen. Dahinter steckt ein provokanter PR-Stunt mit maximalem Irritationsmoment von Sky Deutschland zur Bewerbung der neuen Sky Original Production und Apokalypse-Serie "8 Tage". Cosimo Möller, Vice President Creative bei Sky Deutschland: "'8 Tage' ist eine der mutigsten und gewaltigsten Serien des Jahres. Wie könnten wir die Endzeitstimmung der Serie ganz Deutschland besser näher bringen, als sie in die Realität zu holen? Das Thema der Serie als 'echte' Schlagzeilen auf die Titelseiten der größten Publikationen Deutschlands zu bringen, garantiert uns maximale Aufmerksamkeit. Wir nutzen eine nie zuvor verwendete Plattform als wirkungsstarke Werbefläche unserer Botschaft so breitenwirksam und aufsehenerregend wie möglich - und das über die großen Städte Deutschlands hinweg." Die Aktion Unter der Bezeichnung "Der '8 Tage'-Titel-Highjack" wirbt Sky heute deutschlandweit für den Start der neuen Sky Original Production "8 Tage". Im Rahmen dessen titeln die deutschen Tageszeitungen Berliner Kurier, Express (Köln & Düsseldorf), Hamburger Morgenpost und tz mit der Überschrift "Noch 8 Tage bis zum Einschlag". Die Titelseiten befassen sich allesamt monothematisch mit der Apokalypse. Dies ist als Anzeige gekennzeichnet, erst auf der Rückseite wird das Thema durch einen "8 Tage"-Programmhinweis aufgelöst. Des Weiteren wird die Apokalypse auch Out-of-Home auf Infoscreens in München, Hamburg, Köln, Berlin und Frankfurt gespielt. Im Nachrichtenformat von Sky News wird die drohende Apokalypse dort angekündigt und im Nachklapp auf den Start von "8 Tage" hingewiesen. Kampagnenmotive sind unter folgendem Downloadlink verfügbar: https://bit.ly/2VgOKR1 Über "8 Tage": Realistisch, glaubwürdig und dadurch umso ergreifender erzählt "8 Tage" die Geschichte des drohenden Weltuntergangs aus der Perspektive ganz normaler Menschen, die sich auf die Katastrophe vorbereiten. Die achtteilige Sky Original Production, produziert von der NeueSuper ("Hindafing", "Blockbustaz"), versammelt mit Christiane Paul ("Die Vampirschwestern 1-3", "Ostfriesenblut"), Mark Waschke ("Barbara", "Dark"), Lena Klenke ("Das schweigende Klassenzimmer"), David Schütter ("So was von da", "4 Blocks"), Fabian Hinrichs ("Stereo", "Wackersdorf"), Nora Waldstätten ("Wilde Maus", "Griessnockerlaffäre"), Devid Striesow ("Ich bin dann mal weg"), Henry Hübchen ("Kundschafter des Friedens"), Murathan Muslu ("Wilde Maus") und vielen anderen einen hochkarätigen Cast vor der Kamera. Regie führen Stefan Ruzowitzky ("Anatomie 1+2", Oscar für "Die Fälscher") und Michael Krummenacher ("Heimatland"), die Kamera übernehmen Benedict Neuenfels ("Die Fälscher") und Jakob Wiessner ("Sibylle"). Showrunner ist Produzent Rafael Parente, der gemeinsam mit Peter Kocyla und Benjamin Seiler auch die Drehbücher schrieb. Produzenten neben Rafael Parente sind Simon Amberger und Korbinian Dufter, als Producer fungiert Florian Kamhuber, die Redaktion bei Sky hat Frank Jastfelder, Director Drama Production. "8 Tage" erhielt den Grünen Drehpass der Film Commission Hamburg Schleswig-Holstein. Gefördert wurde die Produktion vom German Motion Picture Fund, Medienboard Berlin Brandenburg und dem FFF Bayern. Ausstrahlungstermine: Ab Freitag, 1. März sind alle acht Episoden von "8 Tage" auf Sky Q, Sky Ticket und Sky Go verfügbar. Die lineare Ausstrahlung auf Sky 1 HD erfolgt ebenfalls am 1. März ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen. Über Sky Deutschland: Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Alexandra Fexer

Manager Corporate Communications

Tel. 089 9958 6034

Alexandra.fexer@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell