Sky Deutschland

Da ist Musik drin! Spotify Premium mit Sky jetzt drei Monate kostenlos testen

Unterföhring (ots)

- Für Sky Kunden in Deutschland und Österreich: Jetzt neuen Spotify Premium Zugang holen und drei Monate lang kostenlos testen - Mit der Spotify App auf Sky Q direkt auf über 40 Mio. Songs und Podcasts zugreifen - Perfektes Musik- und Klangerlebnis mit der Sky Soundbox

21. Februar 2019 - Die persönlichen Playlists hören, brandneue Songs und Künstler entdecken - mit dem Sky Q Receiver ist das schon seit November 2018 ganz bequem über den Fernseher möglich. Jetzt geht die Kooperation zwischen Sky und Spotify einen Schritt weiter: Sky Kunden haben ab sofort die Möglichkeit, Spotify Premium drei Monate lang kostenlos zu testen.

Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management von Sky Deutschland: "Bei Sky spielt die Musik! Wir freuen uns sehr, allen Sky Kunden, die sich für einen neuen Spotify Premium Zugang entscheiden, mit dem kostenlosen Testzeitraum einen exklusiven Mehrwert bieten zu können."

Michael Krause, Managing Director Central Europe von Spotify: "Unser Partnerschaft mit Sky Deutschland ist sehr erfolgreich gestartet, daher gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Mit Spotify Premium bieten wir Sky Kunden den besten Audio Streaming Service um Musik, Hörbücher, Podcasts und exklusiven Audio-Shows zu erleben."

In den Genuss des verlängerten Testangebots kommen Sky Kunden, die sich für einen neuen Spotify Premium Zugang entscheiden, oder bestehende Spotify Kunden, die Spotify Premium bisher noch nicht kostenlos getestet haben. Erhältlich ist das Angebot in Deutschland über sky.de/spotify und in Österreich über sky.at/spotify.

Besonders profitieren Kunden mit Sky Q. Der Sky Q Receiver unterstützt Spotify Connect. Kunden können somit direkt über die Spotify App auf ihrem Smartphone oder Tablet bequem die Spotify App auf dem Sky Q Receiver steuern. Ergänzend dazu liefert die Sky Soundbox das perfekte Klangerlebnis. Sie ist für Sky Kunden zum Vorteilspreis von 299 Euro (Originalpreis: 599 Euro) auf sky.de/skysoundbox erhältlich.

Über Spotify

Mit seinem Start im Jahr 2008 hat Spotify das Musikhören verändert. Es ist die Mission des schwedischen Musik Streaming Service, Millionen kreative Menschen dabei zu unterstützen, von ihrer Kunst zu leben und Milliarden von Fans die Möglichkeit zu geben, diese Werke zu erleben. Auf Spotify können Nutzer über 40 Millionen Songs kostenlos entdecken, in Playlists verwalten und mit Freunden teilen. Spotify Premium bietet Zugang zu exklusiven Features, darunter der Offline-Modus, verbesserte Soundqualität, Spotify Connect sowie werbefreies Hören. Spotify ist der weltweit größte sowie erfolgreichste Musik Streaming Service seiner Art, mit mehr als 207 Millionen aktiven Nutzern und über 96 Millionen zahlenden Abonnenten in 78 Ländern.

Über Sky Q

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, Ultra HD, Zugriff auf Apps, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr. Mit Sky Q App und Sky Go haben Kunden die Möglichkeit, ihr Programm überall zu genießen, sei es zuhause oder unterwegs.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

