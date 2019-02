Sky Deutschland

Sky gibt zweite Staffel der Sky Original Production "Der Pass" in Auftrag

Unterföhring (ots)

- Die erste Staffel von "Der Pass" erreichte in den vergangenen Wochen ein Millionenpublikum auf Sky - Sky Deutschland und die Produzenten Quirin Berg und Max Wiedemann verkünden 'Go' für zweite Staffel - Regie und Drehbuch übernehmen erneut Cyrill Boss und Philipp Stennert Unterföhring, 20. Februar 2019 - Nach "Babylon Berlin" und "Das Boot" war auch die dritte Sky Original Production "Der Pass" auf Sky ein voller Erfolg. Im Zeitraum vom 25. Januar - 17. Februar 2019 erreichte die Thrillerserie netto insgesamt 1,42 Mio. Seher im TV* und erzielte weitere 2,55 Mio. Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege von Sky**. Nun hat Sky Deutschland entschieden, neue Folgen von "Der Pass" in Auftrag zu geben. Das kreative Team von Staffel eins ist dabei wieder mit an Bord: Regie und Drehbuch übernehmen Cyrill Boss und Philipp Stennert, produziert wird die Serie von Quirin Berg und Max Wiedemann. Österreichische Koproduzenten sind Dieter und Jakob Pochlatko von der epo film produktionsges.m.b.h . Seitens Sky Deutschland wird "Der Pass" redaktionell erneut von Quirin Schmidt betreut. Der Drehstart der neuen Episoden ist im kommenden Winter geplant. Alle weiteren Details zur Story und zum Cast werden rechtzeitig bekanntgegeben. Elke Walthelm, Programmchefin bei Sky Deutschland: "'Der Pass' hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Die packende, mystische und bildgewaltige Thrillerserie schlug unser Publikum sofort in ihren Bann. Daher war für uns schnell klar, dass wir die Sky Original Production fortsetzen möchten. Wir freuen uns sehr, dass die Produzenten Wiedemann & Berg sowie das kreative Team hinter der Serie mit uns in eine nächste Staffel gehen." Quirin Berg: "'Der Pass' entwickelt mit jeder Folge einen größeren Sog. Das ist unseren großartigen Schauspielern zu verdanken und Cyrill Boss und Philipp Stennert, die diese faszinierenden Charaktere und eine wirklich herausragende Serie geschaffen haben. Wir freuen uns enorm über die positiven Reaktionen von Kritikern und Zuschauern. Wir werden alles daran setzen, auch mit der nächsten Staffel zu begeistern." Die erste Staffel von "Der Pass" ist seit 25. Januar 2019 exklusiv über Sky in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz verfügbar. Die acht Episoden stehen über Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf bereit. Darüber hinaus sind sie derzeit auf Sky Atlantic HD und Sky 1 HD zu sehen. Gefördert wird "Der Pass" vom FilmFernsehFonds Bayern, vom Fernsehfonds Austria, der Filmförderung des Landes Salzburg sowie der CINESTYRIA Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz. Den Vertrieb übernimmt Beta Film. Quelle: * AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1, 25.01.2019-17.02.2019; Zuschauer 3+, Kumulierte Nettoreichweite, Seherkriterium: min. 60 Sekunden konsekutiv ** Sky, Unique Views. Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/DerPass sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/. Über Sky Deutschland: Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

