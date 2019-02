Sky Deutschland

FC Liverpool gegen den FC Bayern München: das Duell der Giganten im Achtelfinale der UEFA Champions League am Dienstag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

- Bereits ab 19.00 Uhr berichtet Sky live: Wolff-Christoph Fuss und Didi Hamann kommentieren die Begegnung, Sebastian Hellmann begrüßt im Studio Sky Experte Lothar Matthäus, Michael Ballack und Markus Hörwick

- Neben der klassischen Live-Übertragung des Spiels auf Sky Sport 2 HD bietet Sky das Spiel im "Superfeed" auf Sky Sport 3 HD auch in der Totalen sowie auf Sky Sport 1 HD im Rahmen der Original Sky Konferenz mit Lyon gegen Barcelona

- Exklusiv für Sky Q Kunden: FC Liverpool - FC Bayern auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD, Highlight-Zusammenfassungen aller Spiele ab Mitternacht über den Receiver auch auf Abruf

- Das Hinspiel des FC Schalke gegen Manchester City am Mittwoch zeigt Sky im Rahmen der Konferenz bis zu 50 Minuten live

- Die Königsklasse auch im Free-TV: Die Pressekonferenzen und Abschlusstrainings der deutschen Klubs live, "Champions Corner" während der Spiele und Highlights direkt danach auf Sky Sport News HD

- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mit Sky Ticket (skyticket.de) auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein

- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar

Die deutsch-englischen Wochen bei Sky gehen in die nächste Runde. Nachdem der BVB in der Vorwoche in Tottenham eine bittere Niederlage einstecken musste, wollen es Bayern München und der FC Schalke nun besser machen. Gegner sind mit dem FC Liverpool und Manchester City die beiden Topteams der Premier League. Im Rahmen der Original Sky Konferenz (jeweils zwei Spiele pro Abend um 21.00 Uhr) zeigt Sky auch im Achtelfinale als einziger Anbieter alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League live. Darüber hinaus zeigt Sky an jedem Abend ein Spiel in voller Länge live und exklusiv übertragen, am Dienstag das der Bayern in Liverpool, am Mittwoch das Duell zwischen Atlético Madrid und Juventus Turin.

FC Liverpool gegen Bayern München am Dienstag live nur bei Sky

Bereits ab 19.00 Uhr stimmt Sky die Zuschauer am Dienstagabend auf das erste Duell der Giganten in Anfield ein. Zum Hinspiel des FC Bayern beim FC Liverpool begrüßt Moderator Sebastian Hellmann im Studio den Sky Experten Lothar Matthäus, Michael Ballack und Markus Hörwick, der über 30 Jahre als Pressesprecher und Mediendirektor für den Rekordmeister tätig war.

Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss, der dabei prominente Unterstützung erhält. Sky Experte Didi Hamann, der in seiner Karriere für beide Klubs aktiv war, ist in Anfield als Co-Kommentator im Einsatz. Vor dem Spiel wird er seinen ehemaligen Mitspieler und Sky UK Experten Jamie Carragher begrüßen, um mit ihm auf das bevorstehende Duell zu blicken.

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden europäischen Schwergewichte seit knapp 38 Jahren. Vier der sechs bisherigen Kräftemessen endeten Unentschieden, je ein Spiel konnten beide Seiten für sich entscheiden.

Neben der klassischen Live-Übertragung steht ab 20.55 Uhr auf Sky Sport 3 HD auch das "Superfeed" der Begegnung zur Verfügung. Hier haben Fans die Möglichkeit, die Partie in der Totalen zu verfolgen. Darüber hinaus werden dort während des Spiels zusätzliche Informationen und Daten eingeblendet. Wahlweise können Fans die Partie auch in der Original Sky Konferenz verfolgen, wo neben dem Duell zwischen den "Reds" und den Bayern auch die Partie des FC Barcelona bei Olympique Lyon zu sehen ist.

Der Mittwochabend mit Schalke - ManCity und Atlético - Juventus live

Am Mittwochabend um 19.30 Uhr meldet sich Sky Moderator Michael Leopold mit dem letzten Part der Achtelfinal-Hinspiele. Im Rahmen der Original Sky Konferenz werden dann bis zu 50 Minuten des Hinspiels des FC Schalke gegen Manchester City live bei Sky zu sehen sein. Die zweite Begegnung des Abends zwischen Atlético Madrid und Juventus Turin überträgt Sky sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz exklusiv. Gäste im Studio sind Sky Experte Didi Hamann und Robert Huth, der seine komplette Profi-Karriere in der Premier League spielte und diese mit der sensationellen Meisterschaft mit Leicester City 2016 krönte. Komplettiert wird die Runde von Kenan Kocak, der zuletzt den SV Sandhausen trainierte und vor kurzem bei Pep Guardiola in Manchester hospitierte.

Mit Sky Q die Königsklasse auch in Ultra HD und Highlights aller Spiele auf Abruf erleben

Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, das Hin- und Rückspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool sowie das Rückspiel zwischen Paris Saint-Germain und Manchester United auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD zu erleben.

Außerdem verpassen Fußballfans mit den neuen Highlight-Videos auf Sky Q ab sofort nichts mehr. Highlight-Videos von allen Begegnungen der UEFA Champions League gibt es mit dem Sky Q Receiver ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags direkt auf Abruf.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Sämtliche Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, neben dem klassischen TV auch über den mobilen Streaming-Service Sky Go, egal ob zu Hause oder unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der UEFA Champions League live dabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber hinaus sind im Rahmen der Kooperation zwischen Sky und DAZN sämtliche Einzelspiele und Original Sky Konferenzen auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.

Die Königsklasse frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Auch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse den Abonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticket vorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HD während der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Sender im deutschen Free-TV. In "Champions Corner" kommentieren und analysieren Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und seine Gäste Margot Dumont und Mirko Slomka ab 20.50 Uhr das Geschehen in den Stadien.

Darüber hinaus berichtet Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender auch an den Tagen rund um den Spieltag umfassend aus der Königsklasse. Neben prominenten Gästen rund um die anstehenden Begegnungen sind hier unter anderem die Pressekonferenzen und Abschlusstrainings der deutschen Vereine zu sehen. Unmittelbar nach Spielende ab 23.00 Uhr sind auf Sky Sport News HD im Rahmen der "Late Night News". bereits die ersten Spielszenen der Begegnungen des Abends zu sehen. Um 0.00 Uhr sind die ersten ausführlichen Highlight-Zusammenfassungen aller Partien des Abends im Free-TV zu sehen.

Die Achtelfinal-Hinspiele am Dienstag und Mittwoch der UEFA Champions League live bei Sky:

Dienstag, 19.2.:

19.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.00 Uhr: FC Liverpool - FC Bayern München auf Sky Sport 2 HD, Sky Sport UHD sowie im "Superfeed" auf Sky Sport 3 HD (ab 20.55 Uhr)

Mittwoch, 20.2.:

19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: Altlético Madrid - Juventus Turin auf Sky Sport 2 HD

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell