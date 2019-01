Der Traum wird Wirklichkeit: Casting-Gewinnerin Miriam Sinno verstärkt ab sofort Moderatorenteam von Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -

- Berlinerin moderiert erstmalig am Mittwoch gemeinsam mit Gregor Teicher auf Sky Sport News HD - Miriam Sinno setzte sich gegen fast 600 hochkarätige Bewerber in einem umfassenden Casting durch - Sky suchte im Rahmen von "Sky Sport Traumjob" im vergangenen Jahr mit Unterstützung der Online-Jobplattform StepStone junge Nachwuchstalente für Tätigkeit vor der Kamera bei Sky Sport

Unterföhring, 08. Januar 2019 - Neuzugang für Sky Sport News HD: Miriam Sinno, die Gewinnerin des Casting-Wettbewerbs "Sky Sport Traumjob", verstärkt seit diesem Monat das Moderatorenteam des 24-Stunden Sportnachrichtensenders Sky Sport News HD. Am morgigen Mittwoch wird die Berlinerin erstmalig vor der Kamera tätig sein und in der Frühschicht gemeinsam mit dem Kollegen Gregor Teicher die aktuellen Sportnachrichten präsentieren.

Sinno hatte sich im Casting gegen die drei anderen Finalisten und gegen fast 600 hochkarätige Bewerber durchgesetzt und wurde daraufhin mit einem Arbeitsvertrag bei Sky Sport ausgestattet. Der Siegerverkündung war ein umfassender Auswahlprozess vorausgegangen, den Sky Vermarkter Sky Media in enger Zusammenarbeit mit dem Sky Sport Team und unterstützt von den Job-Experten von StepStone intensiv begleitet hat.

Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky: "Mit Miriam Sinno hat eine äußerst charismatische Kandidatin unseren Casting-Wettbewerb 'Sky Sport Traumjob' gewonnen - ein richtig guter Typ. Ich wünsche ihr viel Glück bei ihrer neuen Aufgabe. Ich bin überzeugt davon, dass sie unser Moderatorenteam bereichern wird."

Miriam Sinno ist 27 Jahre alt. Ihre berufliche Karriere startete die Berlinerin bei Axel Springer, wo sie auch ein Volontariat im Print- und Digital-Bereich absolvierte. Im Anschluss arbeitete sie bei Bild.de als Moderatorin der täglichen Video-Nachrichtensendung Bild Daily. Bei Bild hatte das Nachwuchstalent auch ein eigenes Fußball-Format entwickelt und moderiert. Zuletzt arbeitete Sinno als Redakteurin und Reporterin beim Sat.1 Frühstücksfernsehen.

Über Sky Deutschland:

Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Jens Bohl

External Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6869

jens.bohl@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell