Neues Foto vom Set der Sky Original Production "Catherine the Great"

Im Jahr 2019 auf Sky Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

- Eine Gemeinschaftsproduktion von Sky UK und HBO - In den Hauptrollen: Helen Mirren und Jason Clarke - Ausstrahlung in 2019 auf Sky

Im Vorfeld der 2019 auf Sky anstehenden Premiere wurde ein neues Foto der Sky Original Production "Catherine the Great" veröffentlicht. Es zeigt die beiden Hauptdarsteller Helen Mirren als Katharina die Große und Jason Clarke als russischem General Gregor Alexandrowitsch Potemkin. Das Foto entstand am Set in Russland, wo bis vor Kurzem die Dreharbeiten der vierteiligen Sky und HBO Original Production stattfanden. Weitere Drehorte waren Paläste und historische Orte in Lettland und Litauen, die bislang nicht für Dreharbeiten genutzt wurden. Geschrieben von Nigel Williams ("Elizabeth I.") und in Szene gesetzt von Regisseur Philip Martin ("The Crown"), handelt "Catherine the Great" von den späteren Jahren der Regentschaft Katharinas der Großen, die von Skandalen, Intrigen und Konflikten sowie ihrer leidenschaftlichen Beziehung zu Gregor Alexandrowitsch Potemkin geprägt war. Es ist die Geschichte einer obsessiven Liebe zueinander und zu ihren Heimatländern, die sich trotz vieler Gegensätze zu einer einzigartigen und hingebungsvollen Beziehung entwickelt, und Russlands Reputation als eine der großen Mächte Europas des 18. Jahrhunderts festigte. "Catherine the Great" ist bereits die dritte High-End-Serie der Produktions-Partnerschaft zwischen Sky und HBO und wird von Origin Pictures und New Pictures produziert. Der Vierteiler wird im Jahr 2019 in UK, Irland, Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien ausgestrahlt. Den internationalen Vertrieb übernahm Sky Vision.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.

Über HBO:

Home Box Office, Inc ist die Premium-TV-Tochtergesellschaft von Time Warner Inc und der weltweit erfolgreichste Pay-TV-Service mit den beiden Services HBO® und Cinemax®, die ca. 131 Millionen Abonnenten Weltweit erreichen. In den USA sind HBO® und der Schwestersender Cinemax® über unterschiedlichste Plattformen zugänglich, wie HBO On Demand®, Cinemax on Demand®, HBO GO® sowie MAX GO®, HD-Feeds und Multiplex-Sender. HBO NOW®, das exklusive Streamingangebot von Home Box Office Inc. mit Zugang zu den preisgekrönten Programmen, ist in den USA verfügbar. Außerhalb der USA sind HBO On Demand und HBO Go in mehr als 60 Ländern verfügbar. HBO und Cinemax Programme werden in über 150 Länder weltweit verkauft. Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.

Über Sky Deutschland:

Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Birgit Ehmann

External Communications

Tel: 089/9958 6850

birgit.ehmann@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

twitter.com/SkySerien

twitter.com/BirgitEhmann

Kontakt für Fotomaterial:

Carolin Noack

DL-picture-management-operations@sky.de

Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell