"Sky90" feiert Jubiläum: die 300. Sendung am Sonntagabend mit Felix Magath und Didi Hamann

Unterföhring (ots) -

- Weitere Gäste bei Moderator Patrick Wasserziehr sind Kommentatoren-Legende Fritz von Thurn und Taxis sowie Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob

- Die 300. Sendung beginnt am Sonntag um 19.55 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD direkt nach der Live-Übertragung von Hoffenheim gegen Mainz

- Die erste Sendung von "Sky90" wurde am 9. August 2009 ausgestrahlt

Uli Hoeneß, Lothar Matthäus, Matthias Sammer, Thomas Müller, Jürgen Klopp, Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler, Oliver Bierhoff, die DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, die Trainer-Legenden Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes und Guus Hiddink, Unterhaltungs-Stars wie Thomas Gottschalk, Frank Elstner oder Dieter Hildebrandt sowie zahlreiche hochkarätige Journalisten: Die Liste derer, die Moderator Patrick Wasserziehr bereits bei "Sky90" begrüßen durfte liest sich wie ein "Who is Who" des deutschen Fußballs und weit darüber hinaus.

Aber die Gästerunde vom 16. September 2012 ist Patrick Wasserziehr dabei in besonderer Erinnerung geblieben: "Die am prominentesten besetzte Sendung war sicherlich die mit Pelé, Franz Beckenbauer und Günter Netzer. Danach habe ich zu meiner Frau gesagt: 'Selbst wenn ich morgen mit dem Job aufhören würde - dafür hat es sich gelohnt', da hatte ich große Augen."

An diesem Sonntag findet "Sky90" zum mittlerweile 300. Mal statt. Die Sky Fußballdebatte wurde am 9. August 2009 erstmals ausgestrahlt und ist seitdem fester Bestandteil eines jeden Fußball-Wochenendes bei Sky und der deutschen Sportmedienlandschaft.

In der Jubiläumssendung begrüßt Patrick Wasserziehr unter anderem den dreifachen Meistertrainer Felix Magath, der bereits bei der Premiere vor knapp zehn Jahren zu Gast war - damals an der Seite von Franz Beckenbauer und Alfred Draxler. Die weiteren Gäste, mit denen er dieses Mal über den aktuellen Bundesliga-Spieltag und die zurückliegende Hinrunde im deutschen Fußball diskutiert, sind Kommentatoren-Legende Fritz von Thurn und Taxis, Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob und Sky Experte Didi Hamann, der seit dieser Saison als fester Gast an jedem Bundesliga-Sonntag mitdiskutiert.

Die 300. Sendung von "Sky90" beginnt am Sonntag um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an das letzte Spiel der Bundesliga-Hinrunde zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FSV Mainz 05.

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell