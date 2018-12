Mit Sky Q die besten Serien wie "Der Pass", "True Detective" und Netflix-Neuheiten wie "Mogli" und "Bird Box" genießen

Der Pass ab 25. Januar auf Sky Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

- Sky Q mit großem Serienfeuerwerk zu Weihnachten und im neuen Jahr - Sky Original Productions wie "Der Pass" und "Das Boot", exklusive neue Serienstaffeln von "True Detective", und "The Walking Dead", sowie Netflix-Neuheiten wie "Mogli", "Bird Box", "Titans" und "Star Trek Discovery" mit dem neuen Entertainment Plus Paket genießen - Riesige Auswahl an Sky Box Sets und Sky Original Productions jederzeit On Demand und mobil via Sky Go verfügbar - Sky Q bietet ein völlig neuartiges, personalisiertes und integriertes Fernseherlebnis: Lineare Sender, On Demand, Ultra HD, Restart-Funktion, Fortsetzen, Autoplay, Mediatheken, Apps und viele weitere innovative Features

20. Dezember 2018 - Sky Q eröffnet zum Jahreswechsel die ultimativen Festwochen für Serienfans mit den neuesten und besten Serien von Sky sowie einem breiten Angebot an internationalem und lokalem Entertainment von Netflix aus einer Hand.

Am 21. Dezember startet das Neuheitenfeuerwerk mit der dritten Staffel der Sky Original Production und Krimi-Mysterie-Serie "Fortitude", gefolgt von der zweiten Staffel der actiongeladenen Feuerwehr-Drama-Serie "9-1-1" am 2. Januar. Die vielbeachtete Krimireihe "True Detective" geht am 14. Januar in die dritte Runde. Am 25. Januar feiert die brandneue Sky Original Production und Thrillerserie "Der Pass" Weltpremiere. Mit Staffel 11 von "Doctor Who" (31.01.), dem Serienstart der US-Comedy-Serie "Black Monday" (05.02.), sowie mit Staffel 9B von "The Walking Dead" (11.02.) geht das Serienfeuerwerk auch im Februar Schlag auf Schlag weiter. Außerdem dürfen sich Sky Kunden noch im ersten Quartal auf die Sky Original Production und Endzeitserie "Acht Tage" freuen.

Kunden mit Sky Q und Entertainment Plus Paket dürfen sich zusätzlich auf zahlreiche spannende Neuheiten von Netflix freuen. Dazu zählen etwa brandneue Netflix Filme wie die Dschungelbuch-Verfilmung "Mogli" (bereits verfügbar) und der Horror-Thriller "Bird Box" (21.12.). Am zweiten Weihnachtsfeiertag feiert die Stalker-Dramaserie "You - Du wirst mich lieben" Premiere außerhalb der USA. Mit der Comedy-Drama-Reihe "Sex Education" und der DC-Superheldenserie "Titans" holt Netflix am 11. Januar zum ersten großen Serien-Doppelschlag 2019 aus. Weitere kommende Netflix-Higlights sind der Actionkracher "Polar", der Actionthriller "Triple Frontier" die Superheldenreihe "Umbrella Academy", sowie die zweite Staffel von "Star Trek Discovery".

Dr. Malte Probst, Senior Vice President Film & Entertainment Portfolio Sky Deutschland: "Sky Q mit dem Entertainment Plus Paket ist das Nonplusultra für Serienfans. Das neue Jahr startet bombastisch. Gleich im Januar freue ich mich besonders auf den Start unserer neuen Sky Original Produktion 'Der Pass'."

Das Entertainment Plus Paket umfasst die lineare Sky Programmvielfalt auf bis zu 29 Sendern, davon bis zu 17 in HD, die allerneuesten Sky Original Productions wie "Das Boot" in HD und Ultra HD, die größten Serien parallel zur US-Ausstrahlung, alle Sky Box Sets mit kompletten Serienstaffeln und den mobilen Streamingservice Sky Go, sowie einen vollwertigen Zugang zum Netflix Standard Plan (zwei Streams in HD Qualität gleichzeitig schauen) mit Filmen, Kinderprogrammen, Dokumentationen und Serien in brillantem HD.

Über Sky Q

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, Ultra HD, Zugriff auf Apps, Restart-Funktion und vieles mehr. Die Nutzung ist auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig möglich. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden und eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur.

Über Netflix

Netflix ist mit 130 Millionen Mitgliedern in über 190 Ländern der größte Internet-Entertainment-Dienst weltweit und bietet Zugriff auf eine große Auswahl vielfältiger Serien, Dokumentationen und Spielfilme in zahlreichen Sprachen. Mitglieder können die Inhalte jederzeit, überall und mit fast jedem beliebigen internetfähigen Endgerät unbegrenzt streamen, ohne dauerhafte Verpflichtungen einzugehen. Die Wiedergabe der ausgewählten Titel kann dabei ganz ohne Werbeunterbrechungen jederzeit gestartet, unterbrochen und fortgesetzt werden.

Über Sky Deutschland

Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).

