Herbst der Rekorde - Sky Sport zieht positive Bilanz der Kampagne "Live Sport jeden Tag"

- XXL Fußballwoche die reichweitenstärkste Woche von Sky Sport aller Zeiten - Reichweitenrekorde für Dortmund gegen Bayern, HSV gegen Köln, UEFA Champions League, ATP-Tennisfinale und Handball-Bundesliga

Unterföhring, 30. November 2018 - Zwei Monate lang, in der Zeit vom 21. September bis heute, zeigte Sky Sport an jedem Tag Live-Sport: 160 Spiele der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga, 64 Spiele der UEFA Champions League in der Original Sky Konferenz, 16 DFB-Pokalspiele, 92 Handball-Spiele, 20 Golf-Turniere, 8 Tennis-Turniere und 11 Wrestlings-Events. In der Summe waren es damit mehr als 2.000 Stunden Live-Berichterstattung in Deutschland und Österreich. Jetzt zieht Sky eine positive Bilanz der Herbst-Kampagne "Live-Sport jeden Tag. Der Hammer-Herbst auf Sky Sport" und blickt auf rekordträchtige Herbstmonate zurück.

Höhepunkt war die XXL Fußballwoche vom 5.-11. November, die mit einer täglichen Netto-Reichweite von 2,52 Millionen Zuschauern die erfolgreichste Sportwoche in der Sendergeschichte war*. In dieser Woche zeigte Sky am 10. November unter anderem den Bundesliga-Hit Borussia Dortmund gegen Bayern München. Mit 2,05 Millionen Zuschauern linear war es die erfolgreichste Sendung auf Sky. Zudem verzeichnete Sky Sport an diesem Samstag mit einer Netto-Reichweite von 4,05 Millionen Zuschauern einen neuen Rekordtag. Zudem war das 2. Liga-Spiel Hamburger SV gegen 1. FC Köln am 5. November mit 500.000 Zuschauern das beste Montagsspiel auf Sky überhaupt.

In der Königsklasse gab es ebenfalls einen neuen Rekord: Am zweiten UEFA Champions League Spieltag dieser Saison (2./ 3. Oktober 2018) verzeichnete Sky mit 3,26 Millionen Zuschauern den höchsten Spieltagswert in diesem Wettbewerb überhaupt.

Auch abseits des Fußballs war der Herbst rekordträchtig. Am 18. November 2018 schauten 150.000 Zuschauer das ATP-Finale Alexander Zverev gegen Novak Djokovic - was einen Bestwert für ein ATP-Spiel auf Sky markierte. Das Handball-Bundesligaspiel SG Flensburg-Handewitt gegen Rhein-Neckar Löwen erzielte am 19. November mit 160.000 Zuschauern die beste Einzelspiel-Reichweite auf Sky.

Auf einem Allzeithoch war im Oktober auch Sky Sport News HD. Im Oktober wurde erstmalig die Millionen-Marke im Oktober geknackt. Durchschnittlich 1,06 Millionen Zuschauer verfolgten die tägliche Berichterstattung zu den Sportereignissen im Oktober.

Einen Meilenstein erreichte Sky Sport auch digital. Neben dem Sportportal skysport.de und der insgesamt über 5,6 Millionen Mitglieder umfassenden Community auf den Social-Media-Kanälen von Sky Sport erfreut sich auch die Sky Sport App immer größerer Beliebtheit. Gut ein Jahr nach Einführung wurde die Sky Sport App mittlerweile über eine Million Mal heruntergeladen.

Nicht eingerechnet in alle genannten Reichweiten sind die Abrufzahlen via Sky Go, Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportsbars.

* Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1, Fact: kumulierte Nettoreichweite (Kontaktdefinition: 1min konsekutiv).

Über Sky Deutschland:

Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).

