"Deadline Day - das Original": die letzten Stunden des Transferfensters in der Bundesliga am Freitag auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -

- Der Transfer-Countdown live bei Sky: Sky Sport News HD berichtet am Freitag rund um die Uhr umfassend vom letzten Tag der Transferperiode in Deutschland

- Unter anderem sind Sky Experte Reiner Calmund, Trainer Jens Keller und Ex-Profi Stefan Reinartz zu Gast im Studio

- "Deadline Day - das Original" am Freitag im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App

In diesem Sommer gaben die deutschen Profiklubs in Summe bislang über eine halbe Milliarde Euro an Ablösesummen aus. Bis Freitagabend könnte sich dieser Wert nochmal erhöhen, wenn um 18.00 Uhr das Transferfenster der Bundesliga und 2. Bundesliga schließt.

Kurz vor Ende der Wechselperiode sind noch immer einige Personalfragen offen: Verlässt Jerome Boateng den FC Bayern doch noch Richtung Paris? Kehrt Julian Draxler aus Paris in die Bundesliga zurück? Verpflichtet RB Leipzig noch einen Nachfolger von Naby Keita oder bessert Schalke vor die Doppelbelastung in Bundesliga und UEFA Champions League nochmal nach?

Antworten auf alle Fragen gibt es am Freitag den ganzen Tag auf Sky Sport News HD. Deutschlands einziger 24-Stunden-Nachrichtensender berichtet am "Deadline Day - das Original" topaktuell und umfassend über das Ende der aktuellen Transferperiode in Deutschland. Alle Spieler, die noch vor der Winterpause eingesetzt werden sollen, müssen bis 18.00 Uhr verpflichtet sein. Aus dem Studio und von den Sky Reportern, die an diesem Tag bei zahlreichen Vereinen vor Ort im Einsatz sind, bleiben die Zuschauer immer bestens informiert.

Sky Experte Reiner Calmund, Jens Keller, Stefan Reinartz Gäste im Studio

Neben den aktuellen Abschlüssen und wichtigsten Gerüchten analysieren hochkarätige Gäste die Transfers der Vereine und ordnen alle Informationen kompetent ein. Unter anderem ist Sky Experte Reiner Calmund im Studio, der die Zuschauer an seiner Erfahrung aus der jahrelangen Arbeit als Bundesliga-Manager teilhaben lässt. Er wird zwischen 17 und 19 Uhr die Schließung des Transferfensters begleiten und ein erstes Fazit ziehen.

Darüber hinaus sind Jens Keller, der unter anderem Union Berlin und den FC Schalke trainierte, und Ex-Profi Stefan Reinartz, der in der Bundesliga für Leverkusen und Frankfurt aktiv war, im Studio. Ebenfalls zu Gast ist der Kommunikationsberater Michael Cramer. Er wird unter anderem den Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin über das rein Sportliche hinaus analysieren und darstellen, wie sich Spieler durch Millionen von Followern und Fans auf ihren persönlichen Social-Media-Kanälen mittlerweile zu eigenständigen Marken entwickelt haben.

Neben dem tagesaktuellen Geschehen auf dem Transfermarkt wird Sky Sport News HD mit den Gästen auch über übergeordnete Themen wie die Effekte der in diesem Sommer erstmalig vor der Bundesliga erfolgten Schließung des englischen und italienischen Transferfensters diskutieren.

Der "Deadline Day" online

Auch auf skysport.de und in der Sky Sport App können sich Fußballfans in regelmäßigen Transfer-Updates rund um die Uhr online über alles Wissenswerte informieren. Darüber hinaus steht dort ein frei empfangbarer Livestream von Sky Sport News HD zur Verfügung. Auf Twitter (twitter.com/skysportnewshd) berichten die Reporter von Sky Sport News HD unter dem Hashtag #SkyTransfer von den aktuellen Abschlüssen und Gerüchten.

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell