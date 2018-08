Neue Sky Soundbox ab sofort erhältlich: Einzigartige Klangqualität für alle

Die neue Sky Soundbox Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

Unterföhring (ots)

- Ab sofort für jedermann über sky.de/skysoundbox bestellbar - Beste TV-Klangqualität für 599 Euro - Sky Kunden erhalten die Sky Soundbox zum unschlagbaren Vorteilspreis von nur 299 Euro - Sky Q Sound: Maßgeschneidertes Klangerlebnis für Film, Sport und Musik in Kombination mit dem Sky Q Receiver - Sky Highlights wie "X Factor", Bundesliga und 2. Bundesliga, UEFA Champions League, DFB Pokal, Handball, Tennis, Golf sowie exklusive Serien und aktuelle Kinoblockbuster in unvergleichlichem 360° Surroundsound erleben - Führende HiFi- und Heimkino-Magazine loben raumfüllenden Klang, hohe Funktionalität und starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

29. August 2018 - Ab sofort ist die bereits vor ihrem Start hochgelobte Sky Soundbox in Deutschland und Österreich für jedermann erhältlich. Klangfans haben die Möglichkeit, das gemeinsam von Sky und der renommierten französischen Lautsprecher-Manufaktur Devialet entwickelte All-in-One-Soundsystem über die Website sky.de/skysoundbox zum Preis von 599 Euro zu bestellen. Sky Kunden erhalten die Sky Soundbox zum unschlagbaren Vorzugspreis von 299 Euro.

Wer jetzt zuschlägt kann die exklusiven Sky Programmhighlights der kommenden Wochen in unvergleichlichem 360° Raumklang erleben, etwa die weltweit beliebte Castingshow "X Factor" (seit 27. August auf Sky 1 HD), sowie die Sky Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der UFEA-Champions League. Für ein perfektes Heimkinoerlebnis mit der Sky Soundbox können Filmfans demnächst aus zahlreichen aktuellen Blockbustern wählen, darunter "Star Wars: die letzten Jedi", "Es", "Kingsman: Golden Circle" und "Justice League" auf Sky Cinema HD und auf Abruf. Die neuesten Kinohighlights wie "Avengers: Infinity War", "Deadpool 2", und "Solo: A Star Wars Story" sind in Kürze im Sky Store erhältlich. Serienfans dürfen sich in Kürze auf aktuelle und neue Staffeln hochkarätiger Serien "House of Cards", "Game of Thrones" und die brandneuen Sky Original Produktionen "Das Boot", "Der Pass" und "Acht Tage" freuen.

Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer von Sky Deutschland: "So gut hat Sky noch nie geklungen. Das ist nicht nur unsere volle Überzeugung. Das bestätigen auch unabhängige und führende Technikmagazine. Ich bin ganz sicher: Die Sky Soundbox wird alle Klangliebhaber und Kunden vollends begeistern. Insbesondere in Kombination mit Sky Q, dem besten Fernseherlebnis in Deutschland und Österreich, liefert die Sky Soundbox einen großartigen Mehrwert für alle Entertainment- und Sportfans und eine neue Klangdimension für jedes Wohnzimmer." Die Begeisterung für die Sky Soundbox war schon vor dem Verkaufsstart riesengroß. Tausende Klangliebhaber hatten sich seit dem Start der Internetseite am 2. Juli auf sky.de/skysoundbox vorregistriert. Führende HiFi-Magazine und Experten sind indes begeistert von Klangqualität, Funktionalität und Preis-Leistungs-Verhältnis des Soundsystems.

AUDIO lobt den "satten Sound" und vergibt für das Preis-Leistungs-Verhältnis der Sky Soundbox das Prädikat "überragend". Lowbeats.de vergibt das Gesamturteil "überragend". Besonders überzeugt sind die Tester vom Sky Q Sound bei Fußballübertragungen: "Das Publikum war mit einem Mal richtig ekstatisch, die Stadion-Atmosphäre breitete sich im ganzen Raum aus." Das video-Magazin freut sich insbesondere bei Spielfilmen über die "kräftige und präzise Basswiedergabe". Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ist begeistert vom 360 Grad Surroundsound: "Mehrkanal-Tonspuren inszeniert der Lautsprecher mit eindrucksvoller virtueller Raumtiefe." Und die Computer Bild resümiert: die Sky Soundbox ist "für Sky Kunden ein echter Kracher".

Drei Hochtöner und sechs Woofer sorgen im Inneren der Sky Soundbox für ein beeindruckendes, kinoreifes Klangbild zuhause. Ein HDMI-Eingang, ein HDMI-Ausgang und ein optischer Eingang sorgen für flexibelste Kombinationsmöglichkeiten, sei es mit oder ohne Sky Receiver. Über Bluetooth lässt sich Musik von mobilen Devices und Streamingdiensten kabellos abspielen. Das perfekte Sky Erlebnis entsteht in der Kombination der Sky Soundbox mit dem Sky Q Receiver: Sobald der Sky Q Sound eingeschaltet ist, erkennt die Sky Soundbox automatisch den Inhalt und liefert den perfekt darauf abgestimmtem Ton für Film, Sport und Musik. Zusätzlich stehen drei Soundmodi zur Verfügung: Der Dialogmodus intensiviert Sprachszenen, der Nachtmodus vermindert den Bass und der Kidsmodus begrenzt die Lautstärke auf ein sicheres Level.

Die Sky Soundbox wird in einer umweltfreundlichen und komplett plastikfreien Verpackung ausgeliefert. Sky hat sich dazu verpflichtet, bis 2020 jegliches Einweg-Plastik aus seinem Betrieb, seiner Lieferkette und seinen Produkten zu beseitigen. Die Maßnahmen sind Teil der Initiative Sky Ocean Rescue, die seit 2017 auf die starke Verschmutzung der Weltmeere aufmerksam macht.

