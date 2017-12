Michael Zorc am Sonntag zu Gast bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk"

Unterföhring (ots) -

- "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD

- Die weiteren Gäste sind Lucas Vogelsang, Henning Feindt und Sky Experte Dietmar Hamann

- "Sky90" am Montagabend unter anderem mit Holstein-Kiel-Geschäftsführer Ralf Becker

Am Wochenende gehen eine aufregende Hinrunde und das Bundesliga-Jahr 2017 zu Ende. Neben der Live-Übertragung des letzten Spieltags vor der Winterpause wird Sky ein Fazit der ersten Halbserie ziehen.

Den Auftakt macht Jörg Wontorra am Sonntag ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD. Zu Gast bei "Wontorra - der Fußball-Talk" ist dieses Mal BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Der gebürtige Dortmunder ist seit 1978 beim BVB - zunächst als Spieler, nach dem Karriereende im Management, seit 2005 als Sportdirektor. 2018 feiert "Susi" sein 40-jähriges Jubiläum bei den Schwarz-Gelben.

Er erlebte mit seinem Verein eine turbulente Hinrunde: Nach der Trennung von Thomas Tuchel im Sommer gelang unter Peter Bosz ein nahezu perfekter Saisonstart, ehe die Borussia sich nach sieben sieglosen Bundesliga-Spielen wieder vom Niederländer trennte. Nach dem Hinrunden-Abschluss gegen Hoffenheim am Samstagabend und drei Tage vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale beim FC Bayern ist Michael Zorc am Sonntag im Studio.

Die weiteren Gäste sind Henning Feindt, stellvertretender Chefredakteur Sport-Bild, Lucas Vogelsang (Autor, Die Welt, Podcast "Fußball MML"),, und Sky Experte Dietmar Hamann, der als fester Bestandteil der Sendung an jedem Sonntag mitdiskutiert.

Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD und auf skysport.de wird die Sendung auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE gestreamt.

"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" am Montagabend

Am Montagabend um 22.30 Uhr rundet Patrick Wasserziehr die Bundesliga-Hinrunde. In "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" ist dieses Mal unter anderem Ralf Becker, Geschäftsführer Sport von Holstein Kiel, zu Gast. Der ehemalige Bundesliga- und Zweitliga-Profi war nach seiner aktiven Karriere zunächst als Trainer tätig, danach arbeitete unter anderem als Chefscout er mehrere Jahre beim VfB Stuttgart. Im seinen ersten Jahr in Kiel gelang dem Verein der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mit einem Sieg am Sonntag in Sandhausen könnte Holstein ein perfektes Jahr 2017 krönen und als Tabellenführer in die Winterpause gehen.

Darüber hinaus ist Jörg Wontorra zu Gast.

"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt direkt im Anschluss an das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Bochum (ab 20.15 Uhr) um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

