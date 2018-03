Youtuberin und Instagram-Star Paola Maria exklusiv in JOY: "Ohne meinen Augenbrauenstift geht nichts!"

JOY-Cover 4/2018. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/32925 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, JOY/JOY" Bild-Infos Download

München (ots) - Mit 1,7 Millionen Abonnenten auf YouTube und 3,4 Followern auf Instagram gehört Paola Maria zu den bekanntesten YouTube-Stars Deutschlands und unterhält ein Millionen-Publikum. In der aktuellen Ausgabe der JOY (04/2018, EVT 02.03.) verrät die hübsche Halbitalienerin exklusiv das Geheimnis ihrer Haare und welche Beauty-Ratschläge sie von ihrer Mutter gelernt hat.

"Meine Mama hat mir schon früh drei wertvolle Tipps mit auf den Weg gegeben:

1. Benutze nie zu viel Make-up, dadurch wirkst du immer älter. 2. Pflege deine Haut regelmäßig mit Masken. Und das Wichtigste ist 3.: Immer viel Wasser trinken!", so die Youtuberin. Auf die Frage, was das Geheimnis ihrer kraftvollen und langen Haare ist, sagt der Internetstar: "Ich nehme immer einen Hitzeschutz, da ich oft ein Glätteisen benutze. Außerdem verwöhne ich meine Mähne gern mal mit einer intensiven Maske. Und die Spitzen pflege ich regelmäßig mit Öl. Beim Friseur gönne ich mir auch jedes Mal eine Olaplex-Kur für starke Haare und mehr Glanz."

Auch eine Naturschönheit hilft gerne mit ein paar Beauty-Produkten nach. Paola Maria über ihre tägliche Beauty-Routine: "Eine Feuchtigkeitspflege darf nicht fehlen! Was ich auch immer brauche, ist mein Augenbrauenstift. Ohne den geht NICHTS."

