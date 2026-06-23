Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG

"Route to the Top" Europa: Unternehmen suchen erfahrene CEOs - aber das ist nicht ausreichend

München (ots)

Die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles analysiert jährlich im Rahmen ihrer Studie "Route to the Top" Muster bei der CEO-Besetzung führender Konzerne. In Europa wurden neben einer quantitativen Auswertung 299 Topmanagerinnen und -manager befragt, welche Herausforderungen die Unternehmenslenker zu bewältigen haben und wie sie darauf vorbereitet sind.

Geopolitische und wirtschaftliche Volatilität beschleunigen sich und technologische Disruptionen nehmen zu. Dabei sind Unternehmen, die die CEO-Berufungen an eine Vielzahl strategischer Szenarien ausrichten, besser positioniert, um Disruptionen zu meistern, grundlegende Veränderungen umzusetzen und die Leistungsfähigkeit ihrer Unternehmen aufrechtzuerhalten. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen "Route to the Top"(RTTT)-Studie von Heidrick & Struggles.

Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, erläutert: "Europäische Wirtschaftsführer müssen derzeit mit einem Zusammentreffen von Zwängen umgehen, für die es in der jüngeren Vergangenheit kaum Präzedenzfälle gibt." Das Wachstum der europäischen Wirtschaftsleistung wird im laufenden Jahr voraussichtlich nur 1,1 Prozent betragen. Der Krieg im Iran hat die Furcht vor Engpässen in der Energieversorgung neu entfacht, gerade als die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas überwunden zu sein schien. Und die fortlaufende Neuausrichtung der Beziehungen Europas zu den USA und China schafft ein Umfeld, das von der Unternehmensführung ein bedachtes Urteilsvermögen und strategische Klarheit erfordert. Mitten in diesen turbulenten Zeiten benötigt Künstliche Intelligenz (KI) die volle Aufmerksamkeit der Leitungsgremien. Nicolas von Rosty sagt: "Es überrascht nicht, dass vor diesem Hintergrund laut unserer aktuellen Umfrage unter 299 europäischen Topmanagern 90 Prozent davon ausgehen, dass sich Strategie und Geschäftsmodell ihres Unternehmens in naher Zukunft ändern wird, wobei die Hälfte bedeutende Veränderungen erwartet."

Angesichts der außergewöhnlichen Herausforderungen haben die Aufsichtsräte der größten börsennotierten Konzerne in Europa darauf reagiert. Sie berufen CEOs, die ihre Fähigkeiten bewiesen haben. Fast die Hälfte der aktuellen CEOs hatte bereits zuvor CEO-Positionen inne. Das Durchschnittsalter der amtierenden CEOs ist seit 2011 stetig von 56 auf heute 57,5 Jahre gestiegen.

Erfahrung allein ist jedoch nicht ausreichend, um die richtigen Topmanagerinnen und -manager für das heutige und künftige Umfeld auszuwählen. Nicolas von Rosty erklärt: "In unseren Interviews berichten 38 Prozent der Befragten von einer Diskrepanz zwischen dem, was sie für den Erfolg ihres Unternehmens in den nächsten zwei bis drei Jahren für am wichtigsten halten, und den Stärken der aktuellen CEOs." Dieser Befund zeigt, so Nicolas von Rosty weiter, "dass die Nachfolgeplanung für die CEO-Position des Unternehmens noch immer zu reaktiv ist und die Suche nach dem nächsten CEO zu sehr auf Ersatz und nicht auf Voraussicht basiert."

Die Lücke zwischen den aktuellen Fähigkeiten und zukünftigen strategischen Anforderungen an Vorstandsvorsitzende wirft ein Licht auf eine grundlegende Schwäche der CEO-Nachfolgeplanung. Das Problem ist nicht nur, wen die Aufsichtsgremien für die Vorstandsnachfolge auswählen, sondern ob sie ständig neu bewerten, ob die Führungspassung mit den Veränderungen in den strategischen Anforderungen weiterhin mithält. Ein CEO, der vor einigen Jahren für die Strategie des Unternehmens geeignet war, ist möglicherweise nicht der Richtige für die aktuelle oder künftige Ausrichtung. Nicolas von Rosty sagt: "Das Anforderungsprofil des CEOs muss kontinuierlich weiterentwickelt werden, um den künftigen Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden." Unsere Analysen zeigen, wie sehr die Strategie des CEOs mit der Rendite der Aktionäre zusammenhängt. Die Nachfolgeplanung auf allen Ebenen ist dabei am effektivsten, wenn sie eng mit der Geschäftsstrategie in Einklang steht. Die Ergebnisse verbessern sich weiter, wenn die Nachfolgepraktiken konsequent und ganzheitlich in der gesamten Organisation umgesetzt werden. Die RTTT-Studie zeigt auch, dass eine derartige Ausrichtung der Nachfolgeplanung in weniger als der Hälfte der europäischen Unternehmen gegeben ist.

Aber selbst Unternehmen, die eine durchgängige und abgestimmte Nachfolgeplanung verfolgen, haben Verbesserungspotenzial. Nur ein Drittel dieser Unternehmen behandelt laut unserer Befragung Nachfolgeplanung als Priorität und 8 von 10 der befragten CEOs und Aufsichtsräte geben an, sie fürchten potenzielle künftige Führungskräfte ihres Unternehmens nicht zu identifizieren. Nicolas von Rosty rät: "Unternehmen würden davon profitieren, heute in die Nachfolgeplanung zu investieren, um morgen den richtigen CEO und das passende Führungsteam zu haben. Neben einer Auswahl an internen Kandidaten für künftige Spitzenpositionen sollten gleichzeitig externe Benchmarks im Blick behalten werden, um bei künftigen Besetzungen eine möglichst große Wahlfreiheit zu haben."

Die Heidrick & Struggles Studie kommt zu dem Schluss, dass die Auswahlgremien für CEOs folgende vier Fragen mit "ja" beantworten müssen, um messbar besser für die Zukunft positioniert zu sein.

Sind wir uns über die zukünftigen CEO-Anforderungen des Unternehmens im Klaren?

Wissen wir, wer die potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten in unserer Organisation sind?

Entwickeln wir bewusst zukünftige Führungspersönlichkeiten?

Spiegelt unser Nachfolgeplan die Bandbreite der Strategien wider, die wir künftig brauchen könnten?

Methodik

Heidrick & Struggles analysiert seit vielen Jahren Elemente der Lebensläufe der CEOs der größten börsennotierten Unternehmen. In diesem Jahr flossen Daten aus 24 führenden Wirtschaftsnationen in die Studie "Route to the Top" ein. Zusätzlich nahmen im ersten Quartal 2026 weltweit 1.033 CEOs und Aufsichtsräte an einer Online-Befragung von Heidrick & Struggles teil, darunter 299 aus Europa.

Über Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles ist der weltweit führende Leadership-Berater, der die Performance seiner Klienten durch erstklassige Beratungsleistungen im Bereich Human Capital Leadership steigert. Seit mehr als 70 Jahren schaffen wir für unsere Klienten einen Mehrwert, indem wir Unternehmen mit unserer einzigartigen Expertise dabei unterstützen, herausragende Führungskräfte und Teams zu finden und zu befähigen. Erfahren Sie mehr unter www.heidrick.com.

Ansprechpartner

Dr. Nicolas von Rosty

Managing Partner Deutschland

nvonrosty@heidrick.com

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