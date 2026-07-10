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Statistisches Bundesamt

KORREKTUR: Baupreise für Wohngebäude im Mai 2026: +5,0 % gegenüber Mai 2025

Wiesbaden (ots)

Die am 10.07.2026 verbreitete Pressemitteilung muss aufgrund einer falschen Jahreszahl im 1.Absatz korrigiert werden. Die Korrektur ist fett hervorgehoben.

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.

Weitere Auskünfte:

Baupreise

Telefon: +49 611 75 2440

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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  • 10.07.2026 – 08:00

    Unternehmensinsolvenzen im April 2026: +7,1 % gegenüber April 2025

    WIESBADEN (ots) - - Verbraucherinsolvenzen April 2026: +2,5 % gegenüber April 2025 - Januar bis April 2026: 6,7 % mehr Unternehmensinsolvenzen und 5,1 % mehr Verbraucherinsolvenzen als im Vorjahreszeitraum Im April 2026 haben die deutschen Amtsgerichte 2 276 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 7,1 % mehr als im Vorjahresmonat. Bei den Ergebnissen ...

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