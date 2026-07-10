Statistisches Bundesamt

KORREKTUR: Baupreise für Wohngebäude im Mai 2026: +5,0 % gegenüber Mai 2025

Wiesbaden (ots)

Die am 10.07.2026 verbreitete Pressemitteilung muss aufgrund einer falschen Jahreszahl im 1.Absatz korrigiert werden. Die Korrektur ist fett hervorgehoben.

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