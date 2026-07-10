Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 13.07.2026 bis 17.07.2026

WIESBADEN (ots) - - Verbraucherinsolvenzen April 2026: +2,5 % gegenüber April 2025 - Januar bis April 2026: 6,7 % mehr Unternehmensinsolvenzen und 5,1 % mehr Verbraucherinsolvenzen als im Vorjahreszeitraum Im April 2026 haben die deutschen Amtsgerichte 2 276 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 7,1 % mehr als im Vorjahresmonat. Bei den Ergebnissen ...

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