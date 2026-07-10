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Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 13.07.2026 bis 17.07.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 13.07.2026

  • (Nr. 245) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Mai 2026
  • (Nr. 246) Schwerbehinderte Menschen, Jahr 2025
  • (Nr. N047) Preise für Flugtickets und Pauschalreisen, 1. Halbjahr 2026

Dienstag, 14.07.2026

  • (Nr. 247) Großhandelspreise, Juni 2026
  • (Nr. 248) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), 2. Quartal 2026
  • (Nr. 29) Zahl der Woche zum Schulanfang: Preise für Schulmaterialien, Juni 2026

Mittwoch, 15.07.2026

  • (Nr. 249) Überschuldete Personen nach Altersgruppen, Jahr 2025
  • (Nr. N048) Wohn- und Einkommenssituation von Studierenden, Jahr 2025

Donnerstag, 16.07.2026

  • (Nr. N049) Verkehrsunfälle mit E-Scootern, Jahr 2025
  • (Nr. 250) Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart, durchschnittliche Wohnungsgröße und Wohnfläche je Einwohner/-in), Stichtag 31.12.2025
  • (Nr. 251) Wirtschaftsfaktor Umweltschutz: Umsatz mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz, "Green Jobs" sowie Investitionen und laufende Aufwendungen der Industrie, Jahr 2024

Freitag, 17.07.2026

  • (Nr. 252) Baugenehmigungen, Mai 2026
  • (Nr. 253) Abschlussquoten von Bachelor- und Masterstudiengängen (Studienverlaufsstatistik), Jahr 2025
  • (Nr. 254) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Mai 2026

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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