Statistisches Bundesamt

Tourismus in Deutschland im Mai 2026: 3,8 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr

WIESBADEN (ots)

Gästeübernachtungen, Mai 2026

49,2 Millionen

+3,8 % zum Vorjahresmonat

Im Mai 2026 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 49,2 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 3,8 % mehr als im Mai 2025.

Mehr Übernachtungen von Gästen aus dem Inland

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Mai 2026 gegenüber Mai 2025 um 4,6 % auf 41,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland nahm leicht um 0,5 % auf 7,5 Millionen ab.

Januar bis Mai 2026: Neuer Rekordwert für diesen Zeitraum

Im Zeitraum Januar bis Mai 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 175,1 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 1,3 % höher als im Vorjahreszeitraum und 0,4 % über dem bisherigen Rekordwert von 174,4 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2025 um 1,6 % auf 146,3 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 0,3 % auf 28,7 Millionen.

Methodische Hinweise:

Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende Juli 2026 im Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Tourismus Telefon: +49 611 75 4851 www.destatis.de/kontakt

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