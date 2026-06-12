Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 15.06.2026 bis 19.06.2026

WIESBADEN (ots) - - Verbraucherinsolvenzen März 2026: +18,9 % gegenüber März 2025 - 1. Quartal 2026: 6,5 % mehr Unternehmensinsolvenzen und 6,0 % mehr Verbraucherinsolvenzen als im 1. Quartal 2025 Im März 2026 haben die deutschen Amtsgerichte 2 308 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 15,8 % ...

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