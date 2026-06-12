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Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 15.06.2026 bis 19.06.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 15.06.2026

  • (Nr. 202) Großhandelspreise, Mai 2026

Dienstag, 16.06.2026

  • (Nr. 203) Bevölkerung zum Jahresende (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
  • (Nr. 204) Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe: Ausgaben privater Haushalte für Nahrungsmittel, Jahr 2023
  • (Nr. 25) Zahl der Woche zum Tag des Schlafes (21.06.2026): Stationäre Krankenhausbehandlungen wegen Schlafstörungen, Jahre 2004-2024

Mittwoch, 17.06.2026

  • (Nr. 205) Umsatz und Beschäftigte im zulassungspflichtigen Handwerk (vorläufige Ergebnisse), 1. Quartal 2026
  • (Nr. 206) Zum Weltflüchtlingstag (20.06.2026): Geflüchtete und Vertriebene in Deutschland, Jahr 2025

Donnerstag, 18.06.2026

  • (Nr. 207) Baugenehmigungen, April 2026
  • (Nr. 208) Umsatz im Gastgewerbe, April 2026
  • (Nr. 209) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), April 2026
  • (Nr. 210) Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2024

Freitag, 19.06.2026

  • (Nr. 211) Außenhandel (Detailergebnisse), April 2026
  • (Nr. 212) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Mai 2026
  • (Nr. 213) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 1. Quartal 2026

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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