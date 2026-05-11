Statistisches Bundesamt

Tourismus in Deutschland im März 2026: 3,1 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr

WIESBADEN (ots)

Gästeübernachtungen, März 2026

33,6 Millionen

+3,1 % zum März 2025

Im März 2026 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 33,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 3,1 % mehr als im März 2025.

Zunahme bei Übernachtungen von Gästen aus dem Inland

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im März 2026 gegenüber März 2025 um 3,8 % auf 28,3 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland sank leicht um 0,4 % auf 5,2 Millionen.

1. Quartal 2026: Mehr Übernachtungen als im Vorjahreszeitraum

Im Zeitraum Januar bis März 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 86,7 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 2,5 % höher als im Vorjahreszeitraum und 2,3 % unter dem bisherigen Rekordwert von 88,7 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem 1. Quartal 2025 um 2,9 % auf 72,0 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 0,8 % auf 14,6 Millionen.

Methodische Hinweise:

Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende Mai 2026 im Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Tourismus Telefon: +49 611 75 4851 www.destatis.de/kontakt

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