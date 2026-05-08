Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 11.05.2026 bis 15.05.2026
Wiesbaden (ots)
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 11.05.2026
- (Nr. 160) Inlandstourismus, März 2026
- (Nr. N030) Bevölkerung in überbelegten Wohnungen in Deutschland und der EU, Jahre 2020-2025
- (Nr. N031) Deutsche im europäischen Ausland, Jahr 2025
Dienstag, 12.05.2026
- (Nr. 161) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, April 2026
- (Nr. 162) Schutzsuchende, Stichtag 31.12.2025
- (Nr. 20) Zahl der Woche zum Vatertag (14.05.2026): Durchschnittsalter von Vätern bei der Geburt eines Kindes, Jahre 1991-2024
Mittwoch, 13.05.2026
- (Nr. 163) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, März 2026
- (Nr. 164) Großhandelspreise, April 2026
- (Nr. 165) Gewerbeanzeigen, 1. Quartal 2026
Freitag, 15.05.2026
- (Nr. N032) Energieintensive Industrie: Produktion, Beschäftigte, Energieverbrauch, Februar 2022-März 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
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