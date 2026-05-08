Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 11.05.2026 bis 15.05.2026

WIESBADEN (ots) - Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, April 2026 -0,7 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt) -0,8 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt) Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im April 2026 gegenüber März 2026 kalender- und saisonbereinigt um 0,7 % gesunken. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt ...

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