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Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 11.05.2026 bis 15.05.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 11.05.2026

  • (Nr. 160) Inlandstourismus, März 2026
  • (Nr. N030) Bevölkerung in überbelegten Wohnungen in Deutschland und der EU, Jahre 2020-2025
  • (Nr. N031) Deutsche im europäischen Ausland, Jahr 2025

Dienstag, 12.05.2026

  • (Nr. 161) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, April 2026
  • (Nr. 162) Schutzsuchende, Stichtag 31.12.2025
  • (Nr. 20) Zahl der Woche zum Vatertag (14.05.2026): Durchschnittsalter von Vätern bei der Geburt eines Kindes, Jahre 1991-2024

Mittwoch, 13.05.2026

  • (Nr. 163) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, März 2026
  • (Nr. 164) Großhandelspreise, April 2026
  • (Nr. 165) Gewerbeanzeigen, 1. Quartal 2026

Freitag, 15.05.2026

  • (Nr. N032) Energieintensive Industrie: Produktion, Beschäftigte, Energieverbrauch, Februar 2022-März 2026

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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