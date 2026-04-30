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Statistisches Bundesamt

Pressemitteilung "Daten-Governance-Gesetz tritt in Kraft: Statistisches Bundesamt übernimmt zentrale Aufgaben" des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 08.05.2026 verschiebt sich

Wiesbaden (ots)

Die für den 08.05.2026 angekündigte Pressemitteilung "Daten-Governance-Gesetz tritt in Kraft: Statistisches Bundesamt übernimmt zentrale Aufgaben" wird verschoben. Einen neuen Veröffentlichungstermin wird das Statistische Bundesamt in der Wochenvorschau bekannt geben.

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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