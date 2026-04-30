Pressemitteilung "Daten-Governance-Gesetz tritt in Kraft: Statistisches Bundesamt übernimmt zentrale Aufgaben" des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 08.05.2026 verschiebt sich
Wiesbaden (ots)
Die für den 08.05.2026 angekündigte Pressemitteilung "Daten-Governance-Gesetz tritt in Kraft: Statistisches Bundesamt übernimmt zentrale Aufgaben" wird verschoben. Einen neuen Veröffentlichungstermin wird das Statistische Bundesamt in der Wochenvorschau bekannt geben.
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