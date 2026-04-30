Pressemitteilung "Daten-Governance-Gesetz tritt in Kraft: Statistisches Bundesamt übernimmt zentrale Aufgaben" des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 08.05.2026 verschiebt sich

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, März 2026 -0,1 % zum Vormonat (saisonbereinigt) 0,0 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt) -0,4 % zum Vorjahresmonat Im März 2026 waren rund 45,52 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig. Nach vorläufigen ...

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