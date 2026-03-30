Statistisches Bundesamt

Weinerzeugung 2025: Rückgang um 2,6% auf 7,55 Millionen Hektoliter

WIESBADEN (ots)

Deutlich mehr Prädikatswein: Anteil steigt von 16,1 % auf 29,3 %

Trotz wetterbedingtem Rückgang kommt knapp die Hälfte des erzeugten Weins aus Rheinhessen und der Pfalz

Im Jahr 2025 haben die Weinbaubetriebe in Deutschland 7,55 Millionen Hektoliter Wein und Most erzeugt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank die Wein- und Mosterzeugung damit um 200 900 Hektoliter oder 2,6 % gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum 6-jährigen Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2024 wurden 842 300 Hektoliter oder 10,0 % weniger Wein und Most produziert.

Das Weinjahr 2025 war gekennzeichnet durch regional hohe Niederschläge im September, die die Fäulnisanfälligkeit der Trauben erhöhten und zu einem verkürzten Zeitraum für die Traubenlese führten. Dies beeinflusste insbesondere die Ernten in den größten Weinanbaugebieten Rheinhessen und Pfalz und führte zu einer deutlich geringeren Weinmosterntemenge. Einen nur geringfügigen Einfluss auf die niedrige Weinerzeugung hatte die gesunkene Ertragsrebfläche die 2025 mit 1,1 % um 1100 Hektar gegenüber dem Vorjahr abnahm.

Gut zwei Drittel (69,6 %) der im Jahr 2025 erzeugten Weine waren Weißweine, knapp ein Drittel (30,4 %) Rotweine (einschließlich Roséwein und Rotling).

Mehr Prädikatswein als im Vorjahr erzeugt

An der gesamten Wein- und Mosterzeugung 2025 betrug der Anteil von Prädikatswein 29,3 % (2,21 Millionen Hektoliter). Dieser Anteil war wieder deutlich höher als 2024, als nur 16,1 % des erzeugten Weins zu Prädikatswein verarbeitet wurden. 2025 wurden außerdem 5,03 Millionen Hektoliter Qualitätswein (66,6 %), 205 300 Hektoliter Wein mit geschützter geographischer Angabe (Landwein) (2,7 %), 11 800 Hektoliter Rebsortenwein ohne geschützte Ursprungsbezeichnung und ohne geschützte geographische Angabe (0,2 %) und 90 900 Hektoliter Wein ohne geschützte Ursprungsbezeichnung und ohne geschützte geographische Angabe (1,2 %) produziert.

Sinkende Weinerzeugung in den größten Weinanbaugebieten Rheinhessen und Pfalz

In den beiden größten Weinanbaugebieten Rheinhessen (2,10 Millionen Hektoliter) und Pfalz (1,53 Millionen Hektoliter) wurden zusammen 48,1 % des gesamten deutschen Weins und Mosts erzeugt. In Rheinhessen sank die Weinerzeugung um 13,8 %, in der Pfalz um 14,3 % gegenüber dem Vorjahr. Eine deutliche Zunahme zu 2024 war hingegen im Anbaugebiet Mosel mit 12,0 % auf 1,27 Millionen Hektoliter zu verzeichnen. Dieses Ergebnis ist maßgeblich geprägt durch dort ansässige Handelskellereien. Diese nehmen auch Trauben von anderen Weinanbaugebieten in größeren Mengen auf, um sie zu Wein zu verarbeiten. Mit einem Zuwachs von 4,5 % auf 997 800 Hektolitern gegenüber dem Vorjahr lag die Erzeugung von Wein und Most im Weinanbaugebiet Baden leicht über dem Vorjahresniveau. Die regional teilweise sehr unterschiedliche Entwicklung der Weinerzeugung ist in erster Linie auf unterschiedliche Witterungsverhältnisse zurückzuführen.

In den Weinanbaugebieten Württemberg und Franken stieg die Weinerzeugung um 11,0 % auf 741 100 Hektoliter beziehungsweise um 21,1 % auf 366 000. Demgegenüber sank die Erzeugung von Wein und Most im Rheingau um 10,2 % auf 180 100 Hektoliter, während sie im Weinanbaugebiet Nahe mit 170 800 Hektoliter um 2,5 % über Vorjahresniveau blieb.

Besonders stark stieg die Weinerzeugung gegenüber 2024 in einigen flächenmäßig kleinen Anbaugebieten. So stieg die Weinerzeugung in Sachsen um 20 500 Hektoliter oder 227,9 % auf 29 500 Hektoliter und befindet sich damit auf ähnlichem Niveau wie im Jahr 2023 (28 900 Hektoliter). Auch an der Ahr konnten mit einer Steigerung von 16 000 Hektoliter oder 71,2 % auf 38 400 Hektoliter deutliche Zuwächse verzeichnet werden. Die Weinerzeugung bleibt hier aber mit 5,6 % unter dem 6-jährigen Durchschnitt (40 600 Hektoliter).

Weitere Informationen:

Ausführliche Ergebnisse zur Weinerzeugung und zur Weinmosternte sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes auf der Themenseite "Wein" verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

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