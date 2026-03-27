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Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 30.03.2026 bis 03.04.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 30.03.2026

  • (Nr. 105) Weinerzeugung, Jahr 2025
  • (Nr. N020) Camping: Zahl der Übernachtungen nach Reiseregionen und Übernachtungspreise, Jahr 2025
  • (Nr. 108) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, März 2026 (im Laufe des Tages)

Dienstag, 31.03.2026

  • (Nr. 109) Außenhandelspreise, Februar 2026
  • (Nr. 110) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Februar 2026
  • (Nr. 111) Durchschnittspreise für Strom und Erdgas, 2. Halbjahr 2025
  • (Nr. 112) Umsatz im Einzelhandel, Februar 2026
  • (Nr. 14) Zahl der Woche zu Ostern: Importe, Exporte und Produktion von Hühnereiern, Jahre 2015-2025

Mittwoch, 01.04.2026

  • (Nr. 113) Jahresbruttoverdienste einschl. Sonderzahlungen, Jahr 2025
  • (Nr. 114) Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen, vierteljährliche Kassenstatistik), Jahr 2025
  • (Nr. N021) Stationäre Krankenhausbehandlungen aufgrund psychischer Erkrankungen, Jahre 2004-2024

Donnerstag, 02.04.2026

  • (Nr. 115) Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2024

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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