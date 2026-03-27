Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 30.03.2026 bis 03.04.2026

WIESBADEN (ots) - - Insgesamt 137,1 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung im Jahr 2024 - Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben steigt auf Höchststand von 3,17 % des Bruttoinlandsprodukts - Ziel der Wachstumsstrategie "Europa 2020" erneut übertroffen, nationales Ziel für 2025 noch nicht erreicht Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Deutschland sind im Jahr 2024 um 3,8 % gegenüber dem ...

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