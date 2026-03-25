Statistisches Bundesamt

Pressemitteilung "Weinerzeugung, Jahr 2025" des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) verschiebt sich vom 26.03.2026 auf den 30.03.2026

Wiesbaden (ots)

Die für Donnerstag, 26.03.2026, angekündigte Pressemitteilung mit dem Titel "Weinerzeugung, Jahr 2025" muss wegen einer fehlerhaften Datenlieferung aus Sachsen-Anhalt auf Montag, 30.03.2026, verschoben werden.

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Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Wochenvorschau/_inhalt.html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

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