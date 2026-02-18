Statistisches Bundesamt

Erwerbstätigkeit im 4. Quartal 2025 leicht rückläufig

Rückgänge im Produzierenden Gewerbe und im Baugewerbe zusammen größer als Anstiege in den Dienstleistungsbereichen

Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 4. Quartal 2025

-0,1 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)

+0,3 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt)

-0,1 % zum Vorjahresquartal

Im 4. Quartal 2025 waren rund 46,1 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 25 000 Personen beziehungsweise 0,1 %. Im 2. und 3. Quartal 2025 war die Erwerbstätigkeit saisonbereinigt um 9 000 beziehungsweise 40 000 Personen gesunken.

Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 4. Quartal 2025 gegenüber dem 3. Quartal 2025 um 132 000 Personen (+0,3 %). Ein Anstieg der Erwerbstätigenzahl im 4. Quartal eines Jahres gegenüber dem Vorquartal ist üblich, allerdings lag dieser Anstieg im Jahr 2025 deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 (+200 000 Personen).

Erwerbstätigkeit unter Vorjahresniveau

Verglichen mit dem 4. Quartal 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen im 4. Quartal 2025 um 58 000 Personen (-0,1 %). Im 3. Quartal 2025 war die Beschäftigung erstmals seit dem 1. Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen (-16 000 Personen; 0,0 %). Der Beschäftigungsanstieg im Vorjahresvergleich nach der Corona-Krise hatte seinen Höhepunkt im 2. Quartal 2022 (+679 000 Personen; +1,5 %). Danach flachte der Beschäftigungszuwachs immer weiter ab. Im 1. Quartal 2025 war das Vorjahresniveau nur noch um 40 000 Personen (+0,1 %) überschritten worden, im 2. Quartal 2025 lediglich um 15 000 Personen (0,0 %).

Unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Dienstleistungsbereichen

Während die Erwerbstätigenzahl in den Dienstleistungsbereichen im 4. Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahresquartal wuchs (+122 000 Personen; +0,3 %), sank die Erwerbstätigkeit außerhalb der Dienstleistungsbereiche stärker, und zwar um insgesamt 180 000 Personen (-1,6 %). Dabei entwickelte sich die Beschäftigung innerhalb der Dienstleistungsbereiche unterschiedlich: Der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit setzte seinen langjährigen Aufwärtstrend fort und wuchs kräftig um 212 000 Personen (+1,7 %). Die absolut zweitgrößte Zunahme innerhalb der Dienstleistungsbereiche im 4. Quartal 2025 verzeichnete der Bereich Sonstige Dienstleistungen (unter anderem Verbände und Interessenvertretungen) mit +17 000 Personen (+0,5 %). Im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleister war ein Plus von 14 000 Personen (+1,3 %) zu verzeichnen. Dagegen ging im Bereich Information und Kommunikation die Zahl der Erwerbstätigen weiter zurück, und zwar um 15 000 Personen (-1,0 %). Im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe nahm die Beschäftigung um 35 000 Personen (-0,3 %) ab. Bei den Unternehmensdienstleistern, zu denen auch der Bereich Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften gehört, vergrößerte sich das Minus auf 74 000 Personen (-1,2 %).

Abwärtstrend im Produzierenden Gewerbe setzt sich fort

Im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe schrumpfte die Erwerbstätigenzahl im 4. Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahresquartal weiterhin kräftig (-160 000 Personen; -2,0 %). Im Baugewerbe sank die Beschäftigung im 4. Quartal 2025 ebenfalls, und zwar um 20 000 Personen (-0,8 %). In der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei blieb sie unverändert.

Weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und weniger Selbstständige

Die positive Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist im 4. Quartal 2025 zuende gegangen. Ihre Zahl ging gegenüber dem Vorjahr nach hochgerechneten Daten der Bundesagentur für Arbeit ab September 2025 leicht zurück. Beschäftigungsverluste gab es weiterhin bei der Zahl der Beschäftigten mit ausschließlich marginalen Tätigkeiten (geringfügig entlohnte und kurzfristig Beschäftigte sowie Personen in Arbeitsgelegenheiten). Insgesamt verringerte sich die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 4. Quartal 2025 im Vergleich zum 4. Quartal 2024 leicht um 31 000 (-0,1 %) auf 42,5 Millionen Personen. Auch die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger ging weiter zurück. Ihre Zahl sank im Vorjahresvergleich um 27 000 Personen (-0,7 %) auf 3,7 Millionen.

Arbeitsvolumen steigt um 0,5 %

Die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je erwerbstätiger Person stiegen nach ersten vorläufigen Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit im 4. Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,7 % auf 336,4 Stunden. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also das Produkt aus der leicht gesunkenen Erwerbstätigenzahl und den gestiegenen geleisteten Stunden je erwerbstätiger Person - nahm im gleichen Zeitraum um 0,5 % auf 15,5 Milliarden Stunden zu.

Erwerbstätigenzahlen in der EU

Nach Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat vom 13. Februar 2025 stieg die nach europäisch harmonisierten Methoden berechnete Erwerbstätigkeit im 4. Quartal 2025 in den 27 Staaten der Europäischen Union (EU) durchschnittlich um 0,7 % und im Euroraum um 0,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Hinweis zu den bisher veröffentlichten Ergebnissen:

Neben der Erstberechnung der Erwerbstätigenzahlen und der geleisteten Arbeitsstunden für das 4. Quartal 2025 wurden auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse ab dem 1. Quartal 2025 im Rahmen der turnusmäßigen Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) überarbeitet. Aus der Neuberechnung resultieren für die vierteljährlichen Erwerbstätigenzahlen keine Änderungen der Vorjahresveränderungsraten. Das in der Pressemitteilung Nr. 001 vom 2. Januar 2026 veröffentlichte Jahresergebnis von 46,0 Millionen Erwerbstätigen und die Vorjahresveränderungsrate von 0,0 % bleiben durch die Neuberechnung unverändert.

Methodische Hinweise:

In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der saisonbereinigte Vergleich zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich der kurzfristige Trend der konjunkturellen Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen ebenfalls weitgehend unabhängig.

