PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 16.02.2026 bis 20.02.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Dienstag, 17.02.2026

  • (Nr. 051) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Januar 2026
  • (Nr. 08) Zahl der Woche zum Tag der Muttersprache (21.02.2026): In Deutschland vorwiegend gesprochene Sprachen, Jahr 2024

Mittwoch, 18.02.2026

  • (Nr. 052) Baugenehmigungen, Dezember und Jahr 2025
  • (Nr. 053) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 4. Quartal 2025

Donnerstag, 19.02.2026

  • (Nr. 054) Umsatz im Gastgewerbe, Dezember und Jahr 2025
  • (Nr. 055) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Dezember 2025

Freitag, 20.02.2026

  • (Nr. 056) Außenhandel (Detailergebnisse), Dezember und Jahr 2025
  • (Nr. 057) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Januar 2026

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren