Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 16.02.2026 bis 20.02.2026

WIESBADEN (ots) - Großhandelsverkaufspreise, Januar 2026 +1,2 % zum Vorjahresmonat +0,9 % zum Vormonat Die Verkaufspreise im Großhandel waren im Januar 2026 um 1,2 % höher als im Januar 2025. Im Dezember 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls bei +1,2 % gelegen, im November 2025 bei +1,5 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Großhandelspreise im ...

