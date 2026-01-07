Statistisches Bundesamt

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2025 real voraussichtlich um 2,4 % höher als im Vorjahr

Einzelhandelsumsatz, Jahresergebnis 2025 (Schätzung, vorläufig)

+2,4 % im Jahr 2025 gegenüber 2024 (real, Originalwerte)

+3,6 % im Jahr 2025 gegenüber 2024 (nominal, Originalwerte)

Einzelhandelsumsatz, November 2025 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)

-0,6 % zum Vormonat (real)

-1,1 % zum Vormonat (nominal)

+1,1 % zum Vorjahresmonat (real)

+1,9 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Oktober 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)

+0,3 % zum Vormonat (real)

+0,6 % zum Vormonat (nominal)

+1,6 % zum Vorjahresmonat (real)

+3,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der Einzelhandel in Deutschland hat nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahr 2025 real (preisbereinigt) 2,4 % und nominal (nicht preisbereinigt) 3,6 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2024. Nachdem die reale Umsatzentwicklung im Einzelhandel im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen war (+3,8 %), schwächte sich der Zuwachs im 2. Halbjahr ab (+1,1 %). Der Anstieg im 1. Halbjahr 2025 ist unter anderem auf einen Sondereffekt durch die Umstrukturierung eines größeren Unternehmens im Internet- und Versandhandel zum Berichtsmonat August 2024 zurückzuführen, wodurch bisher in Deutschland nicht erfasste Umsätze hinzugekommen waren.

Einzelhandelsumsatz im November 2025 real 0,6 % niedriger als im Vormonat

Im November 2025 setzten die Einzelhandelsunternehmen nach vorläufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real 0,6 % und nominal 1,1 % weniger um als im Oktober 2025. Im Vorjahresvergleich stieg der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im November 2025 gegenüber November 2024 real um 1,1 % und nominal um 1,9 %. Im Oktober 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber September 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Anstieg von real 0,3 % (vorläufiger Wert: -0,3 %) und nominal 0,6 % (vorläufiger Wert: -0,1 %). Ursache für die hohen Revisionen sind unter anderem Nachwirkungen des im Berichtsmonat Oktober 2025 durchgeführten Stichprobenwechsels (siehe methodische Hinweise).

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im November 2025 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um 1,9 % und nominal um 2,1 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat November 2024 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen realen Rückgang von 0,1 % und einen nominalen Anstieg von 1,5 %.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stieg der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im November 2025 gegenüber dem Vormonat real um 0,3 % und sank nominal um 0,1 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat November 2024 wuchsen die Umsätze real um 2,3 % und nominal um 2,8 %.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im November 2025 gegenüber dem Vormonat ein Plus von real 0,9 % und nominal 0,3 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat November 2024 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 5,9 % und nominal um 5,7 %.

Methodische Hinweise:

Die Schätzung des realen und nominalen Jahresumsatzes 2025 basiert auf den vorliegenden Einzelhandelsumsätzen für die Monate Januar bis November 2025 und geschätzten Umsätzen im Dezember 2025. Sie berücksichtigt die Preissteigerungen sowie die Revisionen bei der Konjunkturstatistik im Einzelhandel nach 12 Monaten - insbesondere in den Berichtsmonaten November und Dezember. Hierbei handelt es sich um Originalwerte.

Basierend auf dieser Schätzmethodik ergibt sich im Einzelhandel insgesamt ein Intervall für den Umsatzzuwachs von real +2,3 % bis +2,6 % sowie nominal +3,5 % bis +3,8 % im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr.

Zum Berichtsmonat Oktober 2025 wurde der bestehende Berichtskreis der meldepflichtigen rechtlichen Einheiten im Einzelhandel (bisherige Stichprobe) durch eine neue Stichprobe ersetzt. Diese neue Stichprobe wurde rückwirkend ab dem Berichtsmonat Januar 2024 ergebniswirksam. Damit die Ergebnisse trotz unterschiedlicher Stichproben vergleichbar sind, werden die Messzahlen vorwärts verkettet, das heißt, bestehende Messzahlenreihen werden mithilfe der Messzahlen aus der veränderten Stichprobe fortgeschrieben.

In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.

Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher kann der Fall eintreten, dass die Veränderungsraten der Unterpositionen nicht die Veränderungsrate des Aggregates ergeben.

Die vorläufigen Ergebnisse der Konjunkturstatistik im Einzelhandel werden in der Regel 30 Tage nach Ende eines Berichtsmonats in der monatlichen Pressemitteilung zum Einzelhandelsumsatz sowie in der Datenbank GENESIS-Online veröffentlicht. 45 Tage nach Monatsende werden die Daten in GENESIS-Online aktualisiert, analog zum Veröffentlichungsturnus der Statistischen Landesämter. Daher kann es für etwa zwei Wochen zu Abweichungen zwischen den Angaben in der jeweils aktuellen Pressemitteilung und den Werten in GENESIS-Online kommen. Die aktualisierten Ergebnisse werden als Revisionen in der folgenden Pressemitteilung aufgegriffen.

Aufgrund der Umstrukturierung eines größeren Unternehmens im Internet- und Versandhandel weisen die betroffenen Zeitreihen seit dem Berichtsmonat August 2024 einen (strukturellen) Zuwachs auf.

