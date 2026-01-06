Statistisches Bundesamt

26 % der Haushalte haben ein Fitnessgerät

12,9 Millionen Fitnessgeräte standen 2023 in den privaten Haushalten

Gute Vorsätze für das neue Jahr lauten häufig: mehr Bewegung und mehr Sport treiben. Hilfreich bei der Umsetzung dieser sportlichen Vorsätze kann es sein, wenn zuhause ein Ergometer, ein Laufband oder ein Crosstrainer steht. Rund 12,9 Millionen Fitnessgeräte gab es im Jahr 2023 in den privaten Haushalten in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Diese verteilten sich auf 10,5 Millionen Haushalte. Damit besaß gut jeder vierte Haushalt (25,6 %) in Deutschland mindestens einen Heimtrainer. Fünf Jahre zuvor lag der Anteil bei 23,3 %.

Haushalte mit höherem Einkommen haben häufiger ein Fitnessgerät

Das Einkommen spielt eine Rolle dabei, ob zuhause ein Fitnessgerät vorhanden ist: Haushalte mit einem höheren Haushaltsnettoeinkommen besaßen häufiger mindestens eines dieser Geräte: Bei 5 000 Euro oder mehr monatlich waren es mehr als ein Drittel der Haushalte (35,8 %). Mit einem Einkommen unter 1 300 Euro besaßen 12,3 % der Haushalte mindestens ein Fitnessgerät. Die Ausstattung mit Ergometer, Laufband und Co. unterscheidet sich auch je nach Haushaltstyp: Gut jeder dritte Paarhaushalt ohne Kinder (33,5 %) besaß eines oder mehrere Fitnessgeräte. Bei Paarhaushalten mit Kindern traf dies auf gut jeden vierten zu (27,6 %). Bei Alleinlebenden stand nur in knapp jedem fünften Haushalt (18,1 %) mindestens ein Fitnessgerät.

Menschen in Deutschland treiben etwas mehr als eine halbe Stunde Sport am Tag

Ob mit dem Heimtrainer, beim Joggen, Fußballspielen oder im Fitnessstudio: Die Menschen ab 10 Jahren in Deutschland verbringen durchschnittlich 34 Minuten pro Tag mit Sport, wie die Zeitverwendungserhebung 2022 zeigt. Das waren täglich 5 Minuten mehr als zehn Jahre zuvor: Laut Zeitverwendungserhebung 2012/2013 hatten sich die Menschen damals im Schnitt noch 29 Minuten am Tag sportlich betätigt. Männer machen durchschnittlich etwas mehr Sport als Frauen: Während Männer und Jungen 2022 durchschnittlich 36 Minuten am Tag sportlich aktiv waren, verbrachten Frauen und Mädchen 33 Minuten des Tages mit Sport.

Methodische Hinweise:

Bei den Ergebnissen zur Ausstattung der Haushalte handelt es sich um Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2023, an der rund 54 000 private Haushalte teilnahmen. Die EVS findet alle fünf Jahre statt. Sie ist die größte freiwillige Haushaltserhebung der amtlichen Statistik. Die EVS 2023 hat eine umfangreiche Neukonzeption erfahren. Unter anderem wurde die Ausstattung der Haushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern zu Beginn des jeweiligen Anschreibequartals erfasst und nicht wie in vorherigen EVS zum Stichtag 1.1. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den Vorjahren ist daher mit Einschränkungen verbunden. Ausführliche Informationen hierzu bietet eine Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

Die Ergebnisse zum Zeitaufwand für Sport stammen aus der Zeitverwendungserhebung (ZVE). Diese findet rund alle zehn Jahre auf freiwilliger Basis statt. Alle teilnehmenden Haushaltsmitglieder ab 10 Jahren halten an drei vorgegebenen Tagen, davon zwei Wochentage und ein Tag am Wochenende, ihre Zeitverwendung in einem Zeit-Tagebuch oder in einer App fest, indem sie ihre konkreten Aktivitäten im Tagesverlauf dokumentieren.

Sport umfasst hier sportliche Aktivitäten in der Freizeit wie Spazieren, Joggen, Gymnastik, Schwimmen, Fitness-/Rad-/Jagd-/Ballsport einschließlich Rüstzeiten für sportliche Aktivitäten. Nicht enthalten ist Sport im Zusammenhang mit Bildung oder Erwerbsarbeit, zum Beispiel Sportunterricht in der Schule. Ebenfalls nicht enthalten ist Spielen und Sport mit Kindern des eigenen Haushalts, da dies zum Bereich der Kinderbetreuung zählt.

Bei den Zeitangaben ist zu berücksichtigen, dass es sich um Durchschnittswerte beispielsweise über Jung und Alt, Männer und Frauen, Erwerbstätige und Nichterwerbstätige handelt. Zudem wurde der Durchschnitt über Werktage und Wochenenden hinweg gebildet.

