Statistisches Bundesamt

Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 09.12.2025

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am Dienstag, den 09.12.2025 eine zusätzliche Pressemitteilung mit dem Titel "Straßenverkehrsunfälle (Jahresschätzung), Jahr 2025" veröffentlichen.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

  08.12.2025 – 08:00

    28 800 anerkannte Staatenlose zum Jahresende 2024

    WIESBADEN (ots) - - Zahl der anerkannten Staatenlosen nach Höchststand im Vorjahr leicht gesunken - Starker Anstieg bei Einbürgerungen von staatenlosen Personen - Ein Viertel der Staatenlosen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren Zum Jahresende 2024 waren in Deutschland 28 800 als staatenlos anerkannte Menschen im Ausländerzentralregister erfasst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Tages ...

  08.12.2025 – 08:00

    Stromerzeugung im 3. Quartal 2025: 64,1 % aus erneuerbaren Energiequellen

    WIESBADEN (ots) - - Windkraft und Photovoltaik wichtigste Energieträger vor Kohle - Stromerzeugung aus Kohle sinkt um 2,2 %, bei Erdgas Anstieg um 8,1 % - Importüberschuss bei Strom um 30,3 % gesunken Im 3. Quartal 2025 wurden in Deutschland 98,3 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Netz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach ...

