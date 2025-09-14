EuroSkills 2027 GmbH

Deutschland ist Europameister: Deutsche Berufe-Nationalmannschaft glänzt bei EuroSkills Herning 2025

7 Gold-, 6 Silber-, 3 Bronze- und 6 Exzellenzmedaillen für herausragende Leistung

Herning / Stuttgart (ots)

Die Deutsche Berufe-Nationalmannschaft hat bei den EuroSkills 2025 in Herning/Dänemark herausragende Ergebnisse erzielt. 32 Spitzenfachkräfte traten in 28 Disziplinen an und überzeugten mit Können, Kreativität und Teamgeist. Am Ende standen 22 Medaillen und der Europameistertitel im Speed-Programming auf der Habenseite und Platz 2 im Nationenranking - ein eindrucksvolles Zeichen für die Stärke der beruflichen Bildung "Made in Germany". Das Team Germany holte insgesamt 7 Gold-, 6 Silber-, 3 Bronze- und 6 Exzellenzmedaillen für herausragende Leistung.

Die EuroSkills sind Europas größte Leistungsschau der beruflichen Bildung: 585 Teilnehmende aus 32 Nationen zeigten vor über 100.000 Zuschauer*innen in 38 Disziplinen ihr Können. Für Deutschland erwies sich der Wettbewerb als großer Erfolg - ein Beweis für die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der dualen Ausbildung und ein Motivationsschub für junge Talente im ganzen Land.

Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend: "Die EuroSkills zeigen, wie vielfältig und stark die berufliche Bildung in Europa ist. In Dänemark bewies das deutsche Team eindrucksvoll, was handwerkliche Spitzenleistung bedeutet. 2027 bringen wir in Düsseldorf die besten Talente aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung zusammen, um Exzellenz sichtbar und erlebbar zu machen. Die Bundesregierung wird diesen europäischen Moment nutzen, um gemeinsam mit starken Partnern die Zukunft der Berufsbildung aktiv zu gestalten." Die Bundesministerin hatte die EuroSkills am vergangenen Freitag besucht und kam dort auch in den Austausch mit deutschen Wettkampfteilnehmenden.

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin mehr als glücklich", freut sich Zimmerer Linus Großhardt über seine Goldmedaille. Der 21-Jährige aus Baden-Württemberg wurde im letzten Jahr bei der WM der Berufe bereits mit der Exzellenzmedaille für herausragende Leistung ausgezeichnet und schaffte es bei der Europameisterschaft nun ganz nach oben aufs Treppchen. "Danke an alle, die mich unterstützt haben. Ich habe nach den WorldSkills im letzten Jahr noch sehr viel trainiert und es ist einfach super, dass sich das jetzt ausgezahlt hat. Europameister! Zeigt den Leuten, was ihr könnt!"

Gold gab es ebenfalls für Kimi Wößner und Timo Dietrich aus Baden-Württemberg. Sie waren im Team in der Disziplin Mechatronik angetreten. "Wir sind so erleichtert. Wir konnten es gar nicht vorab einschätzen, es war alles offen - unglaublich. Es hätte alles sein können zwischen dem ersten und fünften Platz, es war sicher wirklich eine knappe Nummer. Aber jetzt wird der Erfolg gefeiert!" Die beiden erhielten außerdem die Medaille für "Best of Nation", die höchste Auszeichnung pro Land.

Pflegefachfrau Anna Telle aus Sachsen, die bei der Weltmeisterschaft 2024 in Lyon in der Disziplin Gesundheits- und Sozialbetreuung bereits die Exzellenzmedaille gewann, sicherte sich ebenfalls die Goldmedaille: "Ich bin total überwältigt. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit der Goldmedaille. Jetzt habe ich sie endlich in der Hand. Für mich zählen dabei die Momente, die ich im Wettbewerb erlebt habe. Die Goldmedaille ist mega, aber der Wettbewerb und alles drumherum sind noch viel besser. Die Medaille ist der Bonus."

Die Ergebnisse haben Signalwirkung weit über die Medaillen hinaus: Die intensive Vorbereitung, die Trainings und der internationale Austausch machen die Teilnehmenden zu Botschafter*innen für ihre Berufe und zu Vorbildern für die junge Generation. Sie zeigen, wie attraktiv berufliche Bildung ist - und dass Exzellenz in Handwerk, Industrie und Dienstleistung die Zukunft Deutschlands mitgestaltet.

Hubert Romer, Offizieller Delegierter von WorldSkills Germany, und Dr. Hendrik Voß, Technischer Delegierter für die EuroSkills, betonen gemeinsam: "Die beeindruckenden Leistungen unseres Teams machen uns sehr stolz. Sie bilden eine hervorragende Basis für die EuroSkills 2027 in Düsseldorf. Unsere Spitzenfachkräfte zeigen, welches Potenzial in der beruflichen Bildung steckt - und sie tragen dazu bei, ihr Image nachhaltig aufzuwerten."

Auch für Wirtschaft und Gesellschaft haben die EuroSkills eine enorme Bedeutung: Sie stärken Ausbildungsstandards, sichern Fachkräfte und bringen Innovationen auf den Weg.

"Mit ihrem Einsatz und ihrem Können haben unsere Spitzenfachkräfte in Herning Maßstäbe gesetzt", sagt Michael Hafner, Vorstandsvorsitzender von WorldSkills Germany. "Ihre Erfolge sind ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft und ein klares Signal, wie wichtig berufliche Bildung für die Zukunft Deutschlands ist."

Ein Blick nach vorn zeigt: Der nächste große Meilenstein wartet schon. Gemeinsam mit Luxemburg wird Deutschland 2027 erstmals selbst Gastgeber der EuroSkills sein. In Düsseldorf steigt die Jubiläumsausgabe - die 10. Europameisterschaft der Berufe. Erwartet werden rund 800 Fachkräfte aus ganz Europa sowie über 150.000 Besucher*innen. Für Team Germany ist das eine Heim-EM und eine einzigartige Gelegenheit, die Stärke der beruflichen Bildung einem breiten Publikum zu präsentieren.

Die Medaillengewinner*innen der Deutschen Berufe-Nationalmannschaft bei den EuroSkills Herning 2025

Gold

Lutz König, Bauschreiner*in, Bayern

Anna Telle, Gesundheits- und Sozialbetreuung, Sachsen

Olivia Hänsig, Konditor*in, Schleswig-Holstein

Kimi Wößner und Timo Dietrich, Mechatronik, Baden-Württemberg, Best of Nation

Moritz Wagner, Möbelschreiner*in, Bayern

Franz Georg Lehnert, Stuckateur*in, Bayern

Linus Großhardt, Zimmerer*Zimmerin, Baden-Württemberg

Silber

Carina Bühler, CNC-Fräsen, Baden-Württemberg

Johannes Renner, Kfz-Mechatronik, Baden-Württemberg

Anna Hüllner, Maler*in, Baden-Württemberg

Florian Quade, Maurer*in, Brandenburg

Lukas Hertkorn, Web Development, Baden-Württemberg

Johanna Lexau und Lucas Rother, IT Network Systems Administration, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen

Bronze

Philipp Allkämper, Land- und Baumaschinenmechatronik, Rheinland-Pfalz

Andreas Mandl und Fabian Obermeier, Robot Systems Integration, Bayern

Muhammed Ali Lamain (Baden-Württemberg) und Louis Ritschel (Bayern), Stahlbetonbauer*in

Exzellenzmedaillen

Vincent Hesse, Anlagenelektronik, Brandenburg

Klaus Vetter, Anlagenmechaniker SHK, Bayern

Niklas Ring, Bäcker*in, Rheinland-Pfalz

Jan Dirkschnieder, Bodenleger*in, Nordrhein-Westfalen

Luis Brauner, Fliesenleger*in, Nordrhein-Westfalen

Simon Brebeck, Software Applications Development, Nordrhein-Westfalen, Europameister Speed-Programming

Ebenfalls an den EuroSkills Herning 2025 teilgenommen hatten Pascal Büschel (Elektroinstallation) aus Bayern, André Pauly (Kälte- und Klimatechnik) aus Nordrhein-Westfalen, Moritz Stritter (Koch*Köchin) aus Rheinland-Pfalz, Paul Mähringer (Mechanical Engineering CAD) aus Baden-Württemberg, Miriam Dickmann (Nutzfahrzeugtechnik) aus Hamburg und Heiko Frankenhauser (Schweißen) aus Baden-Württemberg.

Die Teilnahme der Deutschen Berufe-Nationalmannschaft an der Europameisterschaft der Berufe 2025 erfolgt in Kooperation von WorldSkills Germany und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH). Sie wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Darüber hinaus ist Mewa als Presenter-Partner von WorldSkills Germany offizieller Partner der Deutschen Berufe-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft der Berufe. Die Teilnehmenden in den Disziplinen Web Development, Konditor*in, Bauschreiner*in und Mechanical Engineering CAD werden unterstützt durch die Neumayer Stiftung.

Original-Content von: EuroSkills 2027 GmbH, übermittelt durch news aktuell