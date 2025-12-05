Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 08.12.2025 bis 12.12.2025
Wiesbaden (ots)
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 08.12.2025
- (Nr. 435) Produktionsindex, Oktober 2025
- (Nr. 436) Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und exporte), 3. Quartal 2025
- (Nr. 437) Personen mit anerkannter Staatenlosigkeit in Deutschland, Stichtag: 31.12.2024
Dienstag, 09.12.2025
- (Nr. 438) Lebenshaltungskosten privater Haushalte (Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe), Jahr 2023
- (Nr. 439) Außenhandel, Oktober 2025
- (Nr. 440) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, November 2025
- (Nr. 442) Frauenanteile in verschiedenen Stufen der akademischen Karriere, Jahr 2024
- (Nr. 50) Zahl der Woche: Arbeitstage und deren Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt, Jahr 2026
Donnerstag, 11.12.2025
- (Nr. 443) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Oktober 2025
- (Nr. 444) Inlandstourismus, Oktober 2025
- (Nr. 445) Öffentliche Bildungsausgaben (Bildungsfinanzbericht 2025), Jahr 2024
- (Nr. 446) Pressekonferenz (10:00 Uhr): Ergebnisse der 16. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (demografische Entwicklung bis zum Jahr 2070)
Freitag, 12.12.2025
- (Nr. 447) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, November 2025
- (Nr. 448) Klärschlammentsorgung, Jahr 2024
- (Nr. 449) Insolvenzen, September 2025 + Schnellindikator November 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
