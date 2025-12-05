Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 08.12.2025 bis 12.12.2025

WIESBADEN (ots) - - Niedriglohnschwelle lag im April 2025 bei 14,32 Euro - Niedriglohnanteil im Branchenvergleich im Gastgewerbe am höchsten - Besserverdienende hatten im April 2025 einen fast dreimal höheren Bruttostundenlohn als Geringverdienende Rund 6,3 Millionen Jobs zählten im April 2025 zum Niedriglohnsektor. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag der Anteil der niedrigentlohnten Jobs an allen ...

