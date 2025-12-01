Statistisches Bundesamt

Weniger Torf in Blumenerden und Kultursubstraten im Jahr 2024

Bei torfhaltigen Blumenerden sinkt der Torfanteil von 47 % auf 38 %

WIESBADEN (ots)

Nach dem Klimaschutzplan der Bundesregierung soll der Einsatz von Torf im Garten- und Landschaftsbau in den kommenden Jahren deutlich verringert werden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist der Torfanteil der in Deutschland abgesetzten Blumenerden und Kultursubstrate im Jahr 2024 stark gesunken: So waren von den insgesamt 4,6 Millionen Kubikmetern Blumenerde für Hobbygärten zwar mehr als drei Viertel (77 %) torfhaltig, womit sich dieser Anteil gegenüber dem Vorjahr kaum veränderte (2023: 78 % von 4,5 Millionen Kubikmetern). Allerdings bestanden diese Blumenerden im Jahr 2024 durchschnittlich nur noch zu 38 % aus Torf. Im Jahr 2023 hatte der Torfanteil mit 47 % deutlich höher gelegen. Insgesamt wurden den Blumenerden im Jahr 2024 rund 1,4 Millionen Kubikmeter Schwarz- und Weißtorf beigemischt. Damit ging die eingesetzte Torfmenge im Vorjahresvergleich um 18,4 % zurück (2023: 1,7 Millionen Kubikmeter).

Torfanteil sinkt bei torfhaltigen Kultursubstraten von 72 % auf 63 %

Auch bei den im gewerblichen Garten- und Landschaftsbau eingesetzten Kultursubstraten, zu denen auch Deckerden für den Pilzanbau zählen, ging der Torfeinsatz im Jahr 2024 zurück - wenn auch weniger stark und ausgehend von einem höheren Niveau als bei den für den privaten Gebrauch bestimmten Blumenerden. Von den insgesamt 2,6 Millionen Kubikmetern in Deutschland in den Verkehr gebrachten Kultursubstraten waren 84 % (2,2 Millionen Kubikmeter) torfhaltig, dieser Anteil erhöhte sich sogar gegenüber dem Vorjahr (2023: 80 % von 2,6 Millionen Kubikmetern). Die torfhaltigen Produkte hatten jedoch 2024 nur noch einen durchschnittlichen Torfanteil von 63 %, nachdem er 2023 noch bei 72 % gelegen hatte. Damit enthielten die im Jahr 2024 abgesetzten Kultursubstrate insgesamt 1,4 Millionen Kubikmeter Torf, das waren 5,4 % weniger als im Vorjahr (2023: 1,5 Millionen Kubikmeter).

Mit dieser Pressemitteilung veröffentlicht das Statistische Bundesamt erstmals Ergebnisse zum Inlandsabsatz von Blumenerden und Kultursubstraten. Die Erhebung wurde zum Berichtsjahr 2023 eingeführt. Die Ergebnisse bilden die in den Verkehr gebrachte Menge an Blumenerden und Kultursubstraten ab, also sowohl die in Deutschland produzierte und für den Inlandsabsatz bestimmte als auch die nach Deutschland importierte Menge dieser Produkte. Exporte von Blumenerden und Kultursubstraten sind nicht enthalten.

Methodische Hinweise:

Torf ist ein kohlenstoffreicher, organischer Rohstoff, der aus zuvor entwässerten Mooren stammt. Beim Abbau und bei der Verwendung als Pflanzensubstrat entstehen durch die Zersetzung des Materials Treibhausgasemissionen. Die jährliche Erhebung der Torfstatistik erfasst den mengenmäßigen Inlandsabsatz von Torf, Kultursubstraten und Blumenerden nach Produktart, Gesamtvolumen und enthaltener Torfmenge nach Volumen. Befragt werden dazu sämtliche inländische Betriebe und Unternehmen, die Torf, Blumenerden oder Kultursubstrate produzieren oder importieren. Der Berichtskreis umfasst derzeit rund 120 Erhebungseinheiten.

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse zur Torfstatistik sind über die Tabellen 42351-0001 in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal. +++

Weitere Auskünfte: Torfstatistik Telefon: +49 611 75 4430 www.destatis.de/kontakt

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell