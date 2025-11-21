PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 24.11.2025 bis 28.11.2025

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag. 24.11.2025

  • (Nr. 416) Einsatz von Cloud-Services in Unternehmen, Jahr 2025
  • (Nr. 417) Anbau von Zierpflanzen, Jahr 2025

Dienstag, 25.11.2025

  • (Nr. 418) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 3. Quartal 2025
  • (Nr. 419) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), September 2025
  • (Nr. 420) Verkehrsunfälle, September 2025
  • (Nr. 48) Zahl der Woche: Importe von Feuerwerkskörpern, Januar-September 2025

Mittwoch, 26.11.2025

  • (Nr. N068) Süßigkeiten zum Advent: Verbraucherpreise, Erzeugerpreise, Importpreise und Kakao-Importe, Oktober 2025, Jahre 2020-2024

Donnerstag, 27.11.2025

  • (Nr. 421) Wahrnehmung von "Hatespeech" und "Fake News" im Internet, Jahr 2025

Freitag, 28.11.2025

  • (Nr. 422) Umsatz im Einzelhandel, Oktober 2025
  • (Nr. 423) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Oktober 2025
  • (Nr. 424) Nominallohn-/Reallohnindex, 3. Quartal 2025
  • (Nr. 425) Außenhandelspreise, Oktober 2025
  • (Nr. 426) Studierende (vorläufige Ergebnisse), Wintersemester 2025/2026
  • (Nr. 427) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, November 2025(im Laufe des Tages)

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Alle Storys Alle
  • 20.11.2025 – 08:00

    Gastgewerbeumsatz im September 2025 real 1,3 % niedriger als im Vormonat

    WIESBADEN (ots) - Gastgewerbeumsatz, September 2025 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt) -1,3 % zum Vormonat (real) -0,4 % zum Vormonat (nominal) -4,9 % zum Vorjahresmonat (real) -1,4 % zum Vorjahresmonat (nominal) Das Gastgewerbe in Deutschland hat im September 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 08:00

    Erzeugerpreise Oktober 2025: -1,8 % gegenüber Oktober 2024

    WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Oktober 2025 -1,8 % zum Vorjahresmonat +0,1 % zum Vormonat Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Oktober 2025 um 1,8 % niedriger als im Oktober 2024. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war dies der achte Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat in Folge. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im Oktober ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren