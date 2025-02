dreirad.de

Therapie- und Spezialradhändler auf neuen Wegen

Dreirad.de: Neues Partnerprogramm und erste Mobilitätsmesse

Bremen

Menschen mit körperlichen Einschränkungen ein aktiveres Leben zu ermöglichen - das ist seit über 15 Jahren das Anliegen von dreirad.de. Auf der Grundlage eines vielfältigen Angebots an Spezial- und Therapierädern hat das Bremer Unternehmen vielen Menschen bereits den Weg zu mehr Mobilität geebnet. Nun informiert dreirad.de über zwei aktuelle Neuerungen: Zum einen eröffnet es Gründern und Fahrradhändlern die Möglichkeit, Partner von dreirad.de zu werden und dabei von bewährten Strukturen und langjähriger Expertise zu profitieren. Zum anderen lädt das Unternehmen Ende Februar 2025 zur ersten Mobilitätsmesse für Menschen mit Einschränkungen nach Bremen ein.

Spezial- und Therapieräder für Menschen mit Einschränkungen

Wer infolge von Alter, Krankheit oder Unfall nicht mehr sicher auf einem klassischen Fahrrad fahren kann, findet bei dreirad.de passgenaue Alternativen verschiedenster Hersteller. Das Angebot reicht vom Dreirad für Erwachsene bis hin zu Rädern, die individuell an die jeweilige körperliche Situation angepasst werden.

Thomas Uhe, Gründer von dreirad.de, erklärt: "Unser Ziel ist es, jedem und jeder Einzelnen genau das Rad anzubieten, das den persönlichen Bedürfnissen entspricht. Wer einmal erlebt hat, wie jemand nach langer Zeit wieder selbstständig unterwegs sein kann, weiß, wie viel Lebensfreude das bedeutet." Dreirad.de arbeitet bei Bedarf eng mit Ärzten, Therapeuten und Sanitätshäusern zusammen, um eine optimale Lösung zu finden.

Neue Chance für Gründer und Fahrradhändler

Damit dieses sinnvolle und erfolgreiche Konzept noch mehr Menschen erreichen kann, bietet dreirad.de seit Beginn des Jahres ein Franchise- und Lizenzsystem an. Dieses richtet sich sowohl an Fahrradhändler, die ihr bestehendes Sortiment erweitern möchten, sowie an Gründer, die von Beginn an auf ein erprobtes Geschäftsmodell setzen wollen. Ausführliche Informationen dazu sind unter www.dreirad.de/Franchise/ zu finden.

Dreirad.de unterstützt seine Partner mit fachlicher Beratung, Schulungen zu Werkstatttechnik und einem breiten Produktportfolio, gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit sowie einem etablierten Vertriebsnetzwerk. So können Partnerbetriebe schnell von der hohen Nachfrage profitieren, ohne bei Null anfangen zu müssen. Darüber hinaus profitieren sie von der Markenbekanntheit und dem Renommee, das dreirad.de sich über Jahre hinweg erarbeitet hat.

Social-Entrepreneur Thomas Uhe betont:

"Wir möchten potenziellen Partnern den Einstieg in dieses wichtige Marktsegment so einfach wie möglich machen. Der Bedarf an Spezial- und Therapierädern ist groß. Um mehr Menschen zu unterstützen, öffnen wir unser umfassendes Know-how für Gründer und Fahrradhändler, die sich mit uns zusammen erfolgreich etablieren möchten. Gleichzeitig bringen wir sie in Kontakt mit unserem Netzwerk aus Fachkräften, sodass sie von einem stabilen Fundament profitieren können."

Ziel ist es, ein flächendeckendes Angebot an Dreirädern und Therapielösungen in ganz Deutschland bereitzustellen, damit immer mehr Menschen mit Einschränkungen vor Ort eine qualifizierte Beratung erhalten und das passende Modell finden können.

Erste Mobilitätsmesse Ende Februar

Parallel zum Ausbau des Partnerprogramms kündigt dreirad.de seine erste Mobilitätsmesse an. Am Freitag, 28. Februar von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 1. März 2025 von 10 bis 16 Uhr auf dem Firmengelände des Händlersin der Europaallee 1-3 (Gewerbepark Hansalinie) in Bremen. Besucher können dort verschiedene Spezial- und Therapieräder testen, sich von Expertinnen beraten lassen und erfahren, welche technischen Möglichkeiten bestehen, um trotz körperlicher Einschränkungen sicher und bequem Rad zu fahren. Dafür werden rund 15 Ausstellende erwartet, darunter Hersteller, Krankenkassen und Vereine, die ebenfalls unterschiedliche Hilfsmittel für ein aktiveres Leben präsentieren.

Thomas Uhe sagt dazu: "Mit unserer ersten Mobilitätsmesse in Bremen möchten wir Barrieren abbauen und zeigen, was alles möglich ist. Diese Veranstaltung soll nicht nur informieren, sondern auch ermutigen, sich trotz Einschränkungen wieder mit Freude auf den Sattel zu schwingen und das eigene Leben aktiver zu gestalten."

Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Nicht nur Betroffene, sondern auch Angehörige, Pflegekräfte und medizinisches Fachpersonal erhalten vor Ort einen direkten Einblick in die verschiedenen Mobilitätslösungen, um Menschen mit Einschränkungen noch gezielter unterstützen zu können.

Über dreirad.de

Dreirad.de ist ein Bremer Unternehmen, das seit mehr als 15 Jahren darauf spezialisiert ist, Menschen mit Einschränkungen das Radfahren zu ermöglichen. Das Team entwickelt Lösungen vom klassischen Dreirad bis hin zu individuellen Sonderanfertigungen und arbeitet dafür eng mit Fachleuten aus Medizin, Therapie und Pflege zusammen. Eine eigene Werkstatt und Entwicklungsabteilung erlauben es, auf besondere Anforderungen rasch zu reagieren und kontinuierlich neue Innovationen zu entwickeln. Mehr: www.dreirad.de

Standorte von dreirad.de

Dreirad.de ist bereits an vier Standorten vertreten: Neben der Zentrale in Bremen (Europaallee 1-3) gibt es Filialen in Hamburg, Havixbeck und Bad Zwischenahn. Interessierte haben somit die Möglichkeit, an verschiedenen Orten in Norddeutschland eine fachkundige Beratung in Anspruch zu nehmen und das Angebot an Spezial- und Therapierädern kennenzulernen. Weitere Informationen gibt es unter www.dreirad.de/Standorte/.

