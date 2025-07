Statistisches Bundesamt

Tourismus in Deutschland im Mai 2025: 2,6 % weniger Übernachtungen als im Vorjahr

Gästeübernachtungen, Mai 2025

47,5 Millionen

-2,6 % zum Mai 2024

Im Mai 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 47,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 2,6 % weniger als im Mai 2024. Ein Grund für diesen Rückgang könnten die späteren Pfingstferien in einigen Bundesländern in diesem Jahr sein, die 2024 überwiegend im Mai und 2025 überwiegend im Juni lagen.

Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland im Mai 2025 leicht über Vorjahresniveau

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Mai 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,3 % auf 40,0 Millionen ab. Demgegenüber stieg die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 1,5 % auf 7,6 Millionen.

Januar bis Mai 2025: Übernachtungszahlen leicht unter Vorjahresniveau

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 173,0 Millionen Übernachtungen verbuchen und damit etwas weniger (-0,8 %) als im gleichen Zeitraum des Rekordjahres 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland sank gegenüber Januar bis Mai 2024 um 0,9 % auf 144,3 Millionen, bei den Gästen aus dem Ausland sank die Übernachtungszahl um 0,3 % auf 28,7 Millionen.

Methodische Hinweise:

Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende Juli 2025 im Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

