Mit Erkältung immer gleich zum Arzt? Im Winter kann auch die ADAC Medical App helfen

Millionen Menschen leiden aktuell an Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen oder Halsweh. Aufgrund rarer Arzttermine und überfüllter Wartezimmer suchen viele Betroffene erst einmal online nach Rat und Hilfe. So haben in den letzten Wochen beispielsweise schon über 3.000 Menschen mit Erkältungssymptomen den Symptomchecker in der ADAC Medical App befragt. Der für Mitglieder und Nichtmitglieder kostenlose Service ist eine von vier Leistungen der Medical App und funktioniert evidenzbasiert.

Eine digitale Ersteinschätzung bei Erkältungssymptomen wie beispielsweise Husten kann laut ADAC Experten durchaus sinnvoll sein, um einen Arztbesuch abzuwägen. Hier spielen zum Beispiel Faktoren wie "trockener Husten", "produktiver Husten" oder Schmerzen beim Husten eine Rolle. "Die aktuellen Beschwerden stehen meist in einem großen Zusammenhang mit Atemwegserkrankungen", so Jens Schwietring, Leiter Medizin der ADAC Luftrettung. Beim Husten kann Betroffenen laut Schwietring eine zeitliche Richtlinie an die Hand gegeben werden. "So lange der Husten nicht länger als zehn Tage anhält und mit klassischen Erkältungssymptomen einhergeht, ist ein Arztbesuch meist nicht zwingend erforderlich", erklärt der ADAC Experte. Bei schwereren und hartnäckigeren Verläufen und Symptomen wie Fieber sollte jedoch ein Arzt hinzugezogen werden.

Die Nutzer des Symptomchecker werden sorgfältig anhand der Symptome durch die Erstanamnese geführt. Dazu beantworten sie Fragen zum Befinden und weiteren Symptomen, die in Echtzeit ausgewertet werden. Erkältung, virale Nasennebenhöhlenentzündung und Husten gehören laut aktuellen Auswertungen der ADAC Medical App zu den drei am häufigsten zugrunde liegenden Erkrankungen im Oktober und November.

Die ADAC Medical App kann kostenlos im Play Store oder App Store heruntergeladen werden. Symptom-Check und Apothekenservice können unabhängig von einer ADAC Mitgliedschaft von allen Nutzern der App in Anspruch genommen werden. Der Zugang zur telemedizinischen Beratung steht ausschließlich Club-Mitgliedern oder Inhabern einer ADAC Auslandskranken-Versicherung zur Verfügung.

